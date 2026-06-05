La Junta libera dos ejemplares de tortuga Boba en la playa de Getares en Algeciras

Uno de los ejemplares de tortuga Boba liberados en la playa de Getares en Algeciras. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Dos ejemplares de tortuga boba han sido liberados este viernes en la playa de Getares, en el término municipal de Algeciras (Cádiz), tras haber recibido tratamiento y haberse recuperado en el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma) ubicado en esta localidad.

Según ha explicado la Junta en una nota, el primero de los ejemplares liberados ha sido 'Manuelita', que fue hallado en la playa de Getares por un particular presentando en ese momento una movilidad muy reducida y una abundante cantidad de algas adheridas al caparazón, cabeza y aletas. En el momento de su ingreso en el Cegma estaba débil y mostraba apatía y deshidratación severa, teniendo un peso de 0,570 kilos.

Además, se observó una abundante colonización por epibiontes y algas distribuidas por toda la superficie corporal, hallazgo compatible con un periodo prolongado de deterioro físico y disminución de la actividad. Igualmente, tenía lesiones oculares graves por lo que recibió tratamiento de fluidoterapia para corregir el estado de deshidratación y antibióticos. Finalmente, los distintos cuidados han permitido que 'Manuelita' se haya podido recuperar de forma favorable y que esté lista para volver al mar.

Por otro lado, se ha liberado también a 'Bárbara', una tortuga boba que fue hallada en la playa de Santa Bárbara de La Línea un día de levante fuerte y que fue mantenida por el equipo de socorrismo y personal de limpieza de playas del Ayuntamiento hasta que el equipo veterinario la trasladó al Cegma.

Bárbara llegó con 1,560 kilos y con un estado general comprometido al mostrar apatía, debilidad marcada, deshidratación severa y una condición corporal extremadamente pobre. Tras recibir los cuidados oportunos fue mostrando una evolución favorable hasta que finalmente ya está lista para volver a casa al presentar un estado de salud adecuado.

La Junta ha recordado que desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se viene poniendo el acento en la importancia que tiene la concienciación y la colaboración para la conservación de esta especie. En este sentido, ha señalado que ante el hallazgo de un ejemplar varado o en mal estado es esencial llamar al servicio de emergencias 112 para que el protocolo de rescate se active y se pueda actuar al respecto.