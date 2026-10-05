La Junta licitará las obras de urbanización de El Jarillo de Barbate (Cádiz) para construir 304 viviendas

Parcela donde se desarrollará el residencial de El Jarillo de Barbate (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

BARBATE (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha indicado que avanza en el desarrollo residencial de El Jarillo de Barbate (Cádiz), donde la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), licitará las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución B-17, con capacidad para 304 viviendas.

El Gobierno andaluz prevé destinar más de 6,7 millones de euros al desarrollo urbanístico de la B-17 de El Jarillo, una inversión destinada a transformar estos terrenos en suelo plenamente urbanizado y preparado para albergar nuevas promociones residenciales que den respuesta a la demanda de vivienda existente en el municipio de Barbate.

Los últimos avances del proyecto han sido abordados en una reunión técnica celebrada en la sede de la Consejería de Vivienda entre la dirección de AVRA y representantes del Ayuntamiento de Barbate, ha informado la Junta en una nota.

El encuentro se enmarca en la cooperación entre ambas administraciones para coordinar y agilizar los trámites pendientes antes de poner en marcha las obras de urbanización.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha explicado que se siguen dando pasos para hacer realidad un proyecto "muy importante para Barbate", que permitirá disponer de suelo urbanizado para 304 nuevas viviendas en este sector, donde se prevé que 201 serán protegidas y 103 libres.

La unidad está integrada por cinco parcelas, una de propiedad municipal procedente de la cesión obligatoria del 10% de aprovechamiento y con capacidad para 54 viviendas, y otras cuatro de titularidad de AVRA, en las que podrán desarrollarse 250 viviendas.

Uno de los principales avances alcanzados se refiere al suministro eléctrico. AVRA dispone ya de las Condiciones Técnico-Económicas (CTE) emitidas por Endesa, que permiten dar viabilidad al desarrollo del sector y continuar con la tramitación necesaria para su ejecución.

La definición de estas condiciones era uno de los requisitos pendientes, ya que el proyecto de urbanización debía adaptarse a las características establecidas para garantizar el suministro eléctrico.

"Estábamos pendientes de conocer las condiciones necesarias para garantizar el suministro eléctrico del sector y hoy podemos decir que ese paso está resuelto. Ahora nuestro objetivo es culminar cuanto antes los últimos trámites para poder licitar las obras", ha destacado Díaz.

Tras recibir las condiciones establecidas por Endesa, AVRA está culminando la modificación del Proyecto de Urbanización de la unidad B-17 para adaptarlo a dichos requisitos. El proyecto modificado, ya redactado por la Agencia, deberá obtener ahora la aprobación del Ayuntamiento de Barbate. Una vez culminado este trámite municipal, AVRA podrá poner en marcha las obras de urbanización.

"Junta y Ayuntamiento compartimos un mismo objetivo, que El Jarillo avance", ha subrayado Rocío Díaz, quien ha destacado que la cooperación entre administraciones "es fundamental" para agilizar los procedimientos y acortar los plazos, lo que permitirá iniciar "cuanto antes" la urbanización de estos terrenos.

Rocío Díaz ha añadido que desarrollar suelo residencial es "imprescindible" para incrementar la oferta de vivienda, reconociendo que "si queremos construir más viviendas, primero tenemos que disponer de suelo urbanizado, con sus servicios y preparado para albergar nuevas promociones".

OTRAS 156 VIVIENDAS EN EL JARILLO

La actuación de la Junta de Andalucía en El Jarillo no se limita a la unidad B-17. La Consejería de Vivienda, a través de AVRA, trabaja también en el futuro desarrollo de la unidad colindante B-16, donde se prevé generar nuevo suelo residencial para otras 156 viviendas, con una inversión estimada por la Agencia de Vivienda de más de dos millones de euros.

AVRA ya ha redactado para este ámbito un Estudio de Detalle, que, una vez tramitado y aprobado, permitirá continuar con el correspondiente proyecto de reparcelación y avanzar en un convenio entre los propietarios para abordar la urbanización del viario.

En paralelo a esta planificación, la Agencia de Vivienda ya ha llevado a cabo los trabajos de poda de árboles y setos y de acondicionamiento de una parcela de su titularidad situada en la unidad B-16.