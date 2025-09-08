Junta mantiene seguimiento a 25 personas por contacto con gripe aviar y dice que es "improbable" el contagio en humanos

Archivo - La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, atiende a los medios de comunicación durante la visita la Unidad de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío. A 25 de junio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha explicado este lunes que desde la Junta de Andalucía se está llevando a cabo el seguimiento de 25 personas que han estado en contacto con aves muertas o con muestras de aves muertas por gripe aviar, recordando que el contagio en humanos es "improbable".

En declaraciones a los medios durante una visita a La Línea de la Concepción, Rocío Hernández ha afirmado que "no se ha detectado ningún caso de transmisión a humanos" y que "ahora mismo" hay tres focos localizados en en el Parque del Tamarguillo en Sevilla, en una granja de aves de corral en Huelva y un ave en Aznalcázar (Sevilla), además de estar en investigación otro caso en Málaga.

Son focos, como ha dicho la consejera, que "estamos vigilando", y donde están trabajando conjuntamente las consejerías de Medio Ambiente, de Agricultura y la suya, de Salud, que se encarga de "la vigilancia en la salud humana", es decir, en aquellas personas que hayan estado en contacto con aves infectadas con esta enfermedad.

En ese sentido, ha indicado que a estas personas se les explica los síntomas que deben vigilar y que deben comunicar en caso de que aparecen, además de hacer PCRs a quienes hayan podido estar en contacto con esas aves muertas. De momento, ha indicado, "todas las muestras dan negativas".

La consejera de Salud ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque "es muy improbable que la gripe aviar se transmita a las personas", asegurando que "no hay ningún caso descrito y la transmisión persona a persona tampoco está descrita".

NINGÚN CASO EN HUMANOS DEL VIRUS DEL NILO

La consejera también ha sido preguntada por la situación de mosquitos con Virus del Nilo en la comunidad autónoma, tras declararse este domingo área en alerta a Benalup-Casas Viejas (Cádiz), que se une a la ciudad de Huelva --hasta el 2 de octubre--, los municipios almerienses de Pulpí --hasta el 24 de septiembre-- y Mojácar --hasta el 10 de septiembre--, y el sevillano de El Pedroso --hasta el 26 de septiembre--, que también se encuentran en situación de área en alerta.

En ese sentido, ha dado las gracias a ayuntamientos y administraciones implicadas en "la contención" del Virus del Nilo occidental este verano, etapa en la que sólo se ha detectado un animal infectado y "no ha habido casos en humanos", al contrario de lo ocurrido el año pasado, cuando se dieron hasta 11 muertes vinculadas con esta enfermedad.

"Estamos detectando, como era de esperar, trampas con mosquitos infectados por el Virus del Nilo, pero ahora mismo lo que tenemos son varias zonas en alerta", ha apuntado, añadiendo que la Consejería hizo "un cambio importante" respecto al plan contra este virus al hacer "anual".

Así, se ha estado trabajando de manera coordinada "todo el año" la fiebre del Nilo occidental con las diputaciones provinciales, gobiernos locales y las consejerías implicadas, algo que "posiblemente" ha marcado esa "diferencia".

Ahora mismo, ha apuntado, "hay trampas positivas" en Benalup- Casas Viejas, mientras que en Barbate se ha determinado el área de alerta a 1,5 kilómetros del núcleo urbano. Además, se va a continuar con esta vigilancia "con los más de 400.000 agentes de salud pública que están distribuidos por toda la comunidad".