La Junta ofrece en Cádiz un total de 135 plazas gratuitas de formación con tres cursos sobre tecnologías

Alumnado de un curso sobre tecnologías organizado por la Junta y Vodafone 5G en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo mantiene abierto el plazo de inscripción para tres cursos en tecnologías de alta demanda en el mercado laboral --IoT, IA y Smart Cities, y Realidad Virtual y Aumentada-- para un total de 135 alumnos en la provincia de Cádiz.

Estas acciones formativas se desarrollarán en el primer trimestre del próximo año 2026 en los municipios de Algeciras y Jerez de la Frontera, y en ellas podrán formarse gratuitamente 135 gaditanos, ha indicado la Junta en una nota.

El programa, pionero en España y desarrollado en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento e Innovación, ofrece formación gratuita en tecnologías para los nuevos perfiles profesionales que demandan las empresas de todos los sectores. Su objetivo es reforzar las competencias digitales de la ciudadanía gaditana y favorecer el acceso al empleo de alta cualificación y creciente demanda.

En concreto, se desarrollará un curso de Programación en Internet de las Cosas, IA y Smart Cities para entornos 5G en Jerez de la Frontera, y dos cursos de Programación en Realidad Virtual y Aumentada para entornos 5G tanto en Jerez como en el Campo de Gibraltar.

Cada curso oferta 45 plazas, prioritariamente para personas desempleadas, que tendrán la oportunidad de formarse a lo largo de 150 horas lectivas impartidas en ocho semanas, en modalidad mixta de teleformación (80%) y presencial (20%). Una vez cubierto al menos el 70% de las plazas con personas desempleadas, las vacantes restantes podrán asignarse a profesionales en activo que deseen mejorar sus competencias tecnológicas.

Las sesiones presenciales se celebrarán en el Puerto de Algeciras y en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia SAFA-Jerez. Al finalizar el curso, el alumnado recibirá un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Según la Junta, estas formaciones son complementarias y no requieren conocimientos previos específicos en tecnología o informática. No obstante, las personas interesadas deberán contar con alguna de las titulaciones mínimas exigidas, como son un ciclo formativo de grado medio o superior, Bachillerato, certificado profesional de nivel 3, grado universitario o titulación equivalente.

A estas acciones formativas se le sumarán nuevas convocatorias de la modalidades de Inteligencia Artificial y Big Data en los próximos meses en ambas localidades.

Las solicitudes se pueden presentar de forma telemática a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la propia Consejería, en la web formacionen5g.es o por correo electrónico en el email info@formacionen5g.es.