La Junta ofrece cursos gratuitos de IA, internet y realidad virtual en Jerez y Algeciras (Cádiz)

Empleo ofrece 630 plazas en cursos gratuitos de IA, Internet de las Cosas y Realidad Virtual - JUNTA DE ANDALUCIA

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha anunciado la celebración de varias acciones formativas gratuitas en inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT) y smart cities y realidad virtual en los municipios de Jerez de la Frontera y Algeciras.

Las acciones formativas tendrán lugar a partir de octubre y cumplen el objetivo de mejorar la cualificación de personas desempleadas y trabajadoras en competencias digitales cada vez más demandadas en sectores como la industria, la logística, el turismo, la salud, la educación o la gestión de las ciudades, ha indicado la Junta en una nota.

Se trata de la segunda edición del programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G, que desarrolla la Junta de Andalucía en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento & Innovación.

Actualmente hay abiertas en la provincia cinco convocatorias de cursos para un total de 225 alumnos, dando continuidad así al programa lanzado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en 2023.

Los cursos están dirigidos prioritariamente a personas desempleadas, aunque existe la posibilidad de cubrir hasta un 30% de las plazas vacantes por personas trabajadoras interesadas en actualizar o ampliar sus competencias digitales.

Cada acción formativa ofrece 45 plazas y un programa impartido durante 150 horas lectivas, distribuidas a lo largo de ocho semanas. La metodología combina un 80% de formación on line y un 20% de tutorías presenciales, con un enfoque eminentemente práctico. Una vez superada la formación, cada participante obtiene un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Las personas interesadas pueden consultar el calendario, los contenidos y los plazos de inscripción y presentar su solicitud a través de 'formacionen5g.es' o de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía.

Según ha explicado Daniel Sánchez, no se requieren conocimientos tecnológicos previos ni experiencia en la materia, pero sí acreditar una titulación mínima, como Bachillerato, ciclo formativo de grado medio o superior, certificado de profesionalidad de nivel 3, título universitario o equivalente.

En Jerez de la Frontera, se inicia una de las especialidades previstas en esta edición el próximo 5 de noviembre, en concreto el curso Programación para soluciones de IoT y Smart Cities aplicables a entornos 5G. Incluye contenidos de programación en C++, seguridad 5G, inteligencia artificial y desarrollo de soluciones conectadas.

El bloque de Programación de Realidad Virtual y Aumentada aplicables a entornos 5G está orientado al desarrollo de proyectos de realidad virtual y aumentada, creación de contenidos 3D y programación con Unity 3D y C#. La próxima edición comenzará en Algeciras el 6 de noviembre.