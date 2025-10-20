La Junta presenta en Cádiz los incentivos para las cadenas de valor industrial dotado con 109 millones de presupuesto

La delegada de la Junta, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, Inmaculada Olivero, en la jornada práctica de incentivos 'Cadenas de valor industrial' - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, Inmaculada Olivero, han inaugurado este lunes la jornada práctica 'Presentación del Programa de incentivos 'Cadenas de valor industrial', junto a la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, un programa dotado con un presupuesto de 109 millones de euros con cargo al Programa de Andalucía Feder 2021-2027, que se enmarca en la Orden de Incentivos integrados de competitividad y energía en Andalucía (Incea).

Cádiz ha sido la primera provincia en la que ha comenzado este ciclo de jornadas, que continúa en Huelva y recorrerá la comunidad durante esta semana, ha especificado la Junta en una nota.

Esta es una iniciativa dirigida a las industrias andaluzas, fundamentalmente pymes, interesadas en impulsar proyectos de incremento de su competitividad, nuevas inversiones y servicios para el refuerzo de la capacidad y la especialización, así como aquellas que deseen implementar medidas de mejora de la eficiencia energética y uso de renovables. También están orientadas a empresas promotoras de proyectos, como instaladoras, ingenierías y consultorías, y a empresas de servicios energéticos.

Así, las empresas gaditanas asistentes a esta sesión han podido conocer y resolver sus dudas sobre las diferentes actuaciones incentivadas en el programa gestionado por la Consejería de Industria, Energía y Minas, y orientado a los sectores industriales que cuenten con planes de cadena de valor Crece Industria, así como aquellas actividades encuadradas en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía.

Estos sectores pueden solicitar desde el pasado 10 de octubre incentivos que impulsen sus cadenas de valor, hasta el 80% en actuaciones de competitividad industrial y hasta el 65% en eficiencia energética, siendo la financiación media entre un 40% y un 60%.

La delegada de la Junta en Cádiz ha agradecido la presencia de los asistentes a estas jornadas informativas que son "importantes", destacando también el trabajo de la Consejería de Industria, Energía y Minas, de la Delegación Territorial y de la Agencia Andaluza de la Energía, para dar a conocer unos incentivos "que tanto bien hacen a pymes e industrias".

Mercedes Colombo ha valorado el importe que se pone a disposición del sector en Andalucía, por valor de 109 millones de euros, y ha animado al empresariado a "aprovechar las ayudas" que cuentan con este presupuesto.

Por su parte, Natalia Márquez ha señalado que "cada vez" tienen una gestión "más ágil y cercana al ciudadano", añadiendo que este ciclo de jornadas informativas convoca también a posibles prescriptores para facilitar que estas ayudas lleguen al sector productivo. Además, ha destacado que éste es un programa "novedoso y tremendamente ambicioso", ya que "aúna por primera vez y de forma integrada ayudas para el impulso de la competitividad empresarial y para la mejora energética, conscientes del beneficio mutuo que para las industrias andaluzas supone el poder actuar a la vez en los dos ámbitos".

El sector industrial gaditano desarrolla un amplio abanico de actividades, entre las que se incluyen la industria naval, aeronáutica, petroquímica, manufacturera, la construcción, la energía y los recursos minerales. El área del Campo de Gibraltar se considera "el segundo polo industrial de España", con un importante impacto económico y una destacada presencia de empresas nacionales e internacionales en diversos sectores.

Por este motivo, desde esta jornada se ha presentado este programa de incentivos como "una gran oportunidad" para fomentar la innovación, mejorar la productividad y fortalecer las cadenas de valor industriales de la provincia, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que son las que más porcentaje de ayudas pueden recibir.

DOS LÍNEAS DE INCENTIVOS

El programa 'Cadenas de valor industrial' se compone de dos líneas de ayudas, una gestionada por la Secretaría General de Industria y Minas con un presupuesto de 25,3 millones de euros en incentivos para el desarrollo competitivo y la mejora de la competitividad (Línea 1), cuya fecha límite para presentar solicitudes es el próximo 31 de octubre.

Una segunda línea, gestionada por la Agencia Andaluza de la Energía, cuenta con 83,64 millones de euros de fondos Feder para impulsar la eficiencia energética (Línea 2), permaneciendo abierta hasta el 30 de septiembre de 2027 o hasta el agotamiento de los fondos.

Para facilitar el acceso a las ayudas, la presentación de solicitudes a cualquiera de estas dos líneas, independientemente del organismo que se encargue de su tramitación, se realizará a través de una dirección electrónica única ubicada en la página web de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

Desde la Agencia Andaluza de la Energía se ha informado que se han buscado las máximas facilidades para los empresarios, incorporando un elevado grado de automatización en los procesos y ofreciendo la posibilidad de un pago anticipado del 15% del incentivo, subiendo este anticipo al 40% para las actuaciones de mejora energética, si se presenta una garantía otorgada por un banco, Sociedad de Garantía Recíproca u otra entidad financiera.

Las actuaciones que se incentivan a través de la Línea 1 de competitividad son la adquisición de activos materiales e inmateriales para la puesta en marcha de un nuevo establecimiento, la ampliación de la capacidad de uno ya existente, la diversificación de la producción o la transformación del proceso de producción.

Para optar a estas ayudas de inversiones productivas es necesario que exista una solicitud previa de un proyecto para el uso eficiente de la energía de la Línea 2. También se financia el desarrollo industrial y la apuesta por nuevos productos o procesos, apoyando actuaciones de investigación industrial y desarrollo experimental, así como la innovación en materia de procesos y organización.

Por otro lado, una medida que puede ayudar a pymes y autónomos del ámbito industrial a reforzar sus capacidades y la especialización son los incentivos para la contratación de servicios de consultoría.

La Línea 2 contempla ayudas para incrementar la eficiencia energética de edificios de uso industrial y de los procesos o instalaciones, con actuaciones como la mejora de la envolvente térmica, equipos nuevos para climatización, agua caliente sanitaria o iluminación, la renovación de los equipos y tecnologías por otras de mayor eficiencia energética, la mejora en el diseño de los procesos o la implantación de sistemas de gestión energética mediante TIC.

La incorporación de instalaciones y equipos nuevos de energía renovable, como la solar térmica, biomasa, biolíquidos, biogás, biometano y otros gases renovables, así como instalaciones de autoconsumo eléctrico, fotovoltaico, con o sin almacenamiento, también se incluyen para incrementar el uso de energías renovables en edificios, procesos e instalaciones de las industrias.

Por último, se incentivan las llamadas tecnologías renovables próximas al mercado, financiando equipos consumidores de energía térmica o el autoconsumo eléctrico con tecnología eólica, hidrotermia, marina, geotermia, aerotermia u otras tecnologías, así como actuaciones para la transformación de la biomasa para la producción de biocombustibles, biogás, biometano o gases renovables.

En el caso de las actuaciones de mejora energética financiadas a través de la Línea 2, los porcentajes de ayudas a la inversión van desde un 30 a un 65%, en función de la tipología de actuación y beneficiario, oscilando el incentivo medio entre el 35% y el 45%.