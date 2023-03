La Junta presenta el Plan Funcional del nuevo Hospital de Cádiz con una inversión de más de 450 millones

75606.2.260.149.20230330194322 Antonio Sanz y Catalina García a la llegada para presentar el Plan Funcional del nuevo hospital para Cádiz. - Eduardo Briones - Europa Press

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, han presentado el Plan Funcional del nuevo hospital para Cádiz, para el que se invertirán más de 450 millones de euros y que contará con 750 habitaciones individuales. La consejera ha señalado que según los plazos en los que se encuentra, el nuevo hospital podría ser una realidad en un plazo de unos cinco o seis años.

Catalina García ha recordado que hace un año estuvo en Cádiz para anunciar que se empezaba a trabajar en el Plan Funcional del nuevo hospital y tras el trabajo realizado por diez grupos de personas, con unos 40 profesionales, este jueves se ha presentado ya ese plan.

La inversión prevista está en unos 450 millones de euros, más otros 22 o 24 millones para el proyecto. A partir de aquí, una vez presentado el Plan Funcional, los siguientes pasos serán licitar el proyecto y posteriormente la redacción del proyecto. A la vez que se van dando estos pasos, Junta de Andalucía y Zona Franca tendrán que ponerse de acuerdo sobre los terrenos donde está proyectada la ubicación del nuevo centro sanitario.

En este sentido, tanto la consejera de Salud como el de Presidencia han coincidido en señalar que confían en que no haya problemas y que pronto se llegue a un acuerdo. Para ello, Antonio Sanz ha apelado "a la buena voluntad y el compromiso de todas las administraciones" y ha confiado en que "no va a haber polémica porque no hay una administración que vaya a poner zancadillas a un proyecto tan importante".

Sobre el Plan Funcional, Sanz ha manifestado que "por primera vez lo que se presenta no es un cartel, sino un hospital". Así, ha calificado este hecho como "un paso definitivo", en el que "no hay vuelta atrás". "Nadie va a poder dudar que el nuevo Hospital de Cádiz es un proyecto en marcha", ha añadido.

CARACTERÍSTICAS DEL HOSPITAL

El futuro Hospital de Cádiz, tal y como ha explicado Catalina García, tendrá como principal característica el ser un proyecto que a largo plazo tiene posibilidades de expansión. Orientado, además, a ingresos de alta complejidad y a una atención en acto único, con el desarrollo de áreas ambulatorias y alternativas a la hospitalización convencional.

Así, ha explicado que será un centro adaptable, polivalente y flexible, capaz de reconfigurarse o ampliarse en caso de necesidad, planteándose como un hospital modular con doble circuito y capacidad de autonomía en cada zona. De este modo, ha dicho que se estará ante un hospital 'líquido', donde se atenderá a los pacientes más allá de las barreras físicas, involucrando a pacientes, familiares, profesionales y a la sociedad en general. "También se contempla que sea un centro sanitario basado en las TICs, accesible para todos y confortable tanto para pacientes como profesionales", ha agregado.

Para conseguir todos esos objetivos, el nuevo hospital contará con un área de hospitalización con 750 habitaciones individuales, de las que 250 podrán ser adaptables a dobles en caso de necesidad, lo que comprende alrededor de mil camas. Además, se prevén diferentes hospitales de día: uno médico polivalente; otro oncohematológico; otro de diálisis c; y un último de exploraciones instrumentales, con espacio para exploraciones digestivas, cateterismos, tratamiento de arritmias, radiología intervencionista y litotricia.

En cuanto al área quirúrgica, el centro dispondrá del número necesario de quirófanos; una unidad de vigilancia postoperatoria (zona de despertar); un área de reanimación de críticos postoperatorios; una Unidad de Dolor; hospital de día quirúrgico; y área de Cirugía Mayor Ambulatoria. La Unidad de Cuidados Críticos, por su parte, contará con 50 camas, mientras que las Urgencias dispondrán tres circuitos diferenciados. Uno general, uno para patología infecciosa, y un tercero específico para traumatología.

El centro dispondrá asimismo de un área de Radiodiagnósticos por la imagen con telemando, ecógrafos, mamógrafos, TAC, resonancias magnéticas y equipos biplanos para radiología vascular e intervencionista. En cuanto a Medicina Nuclear contará con PET digitales, gammacámaras y densitómetro. Así como salas para exploraciones y terapéuticas: Hemodinámica, sala de Arritmias, Endoscopias, pruebas funcionales, Neurofisiología y Urología.

Se dispondrá también de Unidad de Radioterapia con zonas diferenciadas para consultas y tratamientos, y hospital de día, y con un Área de Consultas Externas diferenciada de la hospitalización, amplia y modulable. En lo que respecta a Salud Mental, habrá área comunitaria diferenciada para adultos e infanto-juvenil; y hospital de día. Por último, la Unidad de Rehabilitación llevará zona de consultas externas y diferentes salas terapéuticas, según ha señalado la Junta.

En cuanto al Área Materno-Infantil, Catalina García ha informado que habrá zona obstétrica adaptada a los estándares y necesidades y una Unidad de Reproducción Humana Asistida. Por su parte, las consultas externas de Pediatría y el Hospital de Día Pediátrico Médico-Quirúrgico estarán diferenciados del área de adultos disponiendo de una zona diferenciada y adaptada a niños con necesidades especiales.

También habrá una zona de Urgencias de Pediatría específica, con la posibilidad de disponer de un doble circuito, uno general y uno de patología infecciosa. En cuanto a la hospitalización pediátrica, contará con planta de hospitalización médico-quirúrgicos, Unidad de cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales diferenciadas, dando especial importancia a la adaptación a las características de niños, la confortabilidad de los pacientes de alta complejidad y sus familiares.