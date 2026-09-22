La Junta promoverá el emprendimiento entre alumnado de Primaria de Cádiz con el proyecto pionero 'La Gota Roja'

Presentación del programa 'La Gota Roja' en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones territoriales de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, de Universidad, Industria, Energía e Innovación y de Educación en Cádiz han puesto en marcha este curso el concurso de ideas innovadoras 'La Gota Roja', una experiencia piloto que se desarrollará junto la plataforma Cádiz. Red para acercar el emprendimiento al alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria.

El principal objetivo de la iniciativa es desarrollar las competencias emprendedoras desde edades tempranas, acercando al alumnado al ámbito del emprendimiento y favoreciendo su participación en una experiencia educativa vinculada a la innovación, como ha indicado la Junta en una nota.

Al tratarse de una edición piloto, el número de centros educativos participantes será limitado.

En los centros seleccionados, las entidades pertenecientes a Cádiz.Red impartirán talleres sobre creatividad y trabajo en equipo, contribuyendo al desarrollo de las capacidades y competencias relacionadas con el emprendimiento.

La iniciativa pretende favorecer el acercamiento entre el ámbito educativo y el ecosistema empresarial y social de la provincia, generando espacios de colaboración y participación entre los centros educativos y las entidades que forman parte de Cádiz.Red.

'La Gota Roja' constituye, de este modo, un ejemplo de colaboración público-privada y de cooperación entre el ámbito educativo y el ecosistema emprendedor provincial, con el objetivo de acercar la cultura emprendedora al alumnado desde edades tempranas.