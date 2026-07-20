La Junta promueve 20 escuelas de verano para 1.202 niños y niñas en la provincia de Cádiz

Mercedes Colombo en la escuela de verano que se celebra en el CEIP Santa Teresa de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha informado que un total de 1.202 niños y niñas gaditanos se beneficiarán este verano de las 20 escuelas de verano (una más que el año anterior), puestas en marcha por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en diez localidades de la provincia de Cádiz, donde se llevan a cabo actividades educativas, de ocio, alimentación saludable y apoyo a la conciliación familiar.

La delegada ha visitado el CEIP Santa Teresa de la capital, donde se desarrolla una de esas escuelas de verano que gestiona la entidad 'Márgenes y Vínculos' y en la que 60 niños están participando desde el pasado 1 de julio hasta el 31 de agosto, atendida por cuatro docentes. Los delegados territoriales de Inclusión Social y Educación, Alfonso Candón y José Ángel Aparicio, han acompañado a la delegada en esta visita, que cuenta con un presupuesto de 33.079 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota, Mercedes Colombo ha recordado que en Cádiz capital hay además otras tres escuelas de verano, como son la del CEIP Gadir y el CEIP Campo del Sur, que gestiona Alendoy, y en el CEIP SAFA Villoslada (centro concertado), que gestiona la entidad New Project.

Estas escuelas se enmarcan dentro del Plan Corresponsables 2026, a través del Programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria, que cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros en la región, de los que un millón se destina a Cádiz, y que refuerza la atención a la infancia y la adolescencia para los menores más vulnerables, ha recordado la Junta.

"Estas escuelas estivales son un recurso que permite la conciliación familiar y laboral para los padres que tengan un empleo, pero también supone una ayuda para aquellos que están en búsqueda de trabajo o formándose para intentar conseguirlo", ha asegurado Mercedes Colombo, que ha añadido que este recurso "facilita una oferta educativa y de ocio durante el verano, pero también esa garantía alimentaria, ese desayuno, almuerzo y merienda que le da la administración la tranquilad de que están atendidos durante el verano". "Estamos invirtiendo en infancia e invertir en infancia es invertir en el presente y en futuro de nuestra sociedad", ha apostillado.

Los objetivos globales de estas escuelas de verano se centran en garantizar una atención integral durante el periodo no lectivo, reforzar hábitos saludables, promover la igualdad de oportunidades, favorecer la socialización y la convivencia, mantener rutinas educativas y facilitar el acceso a actividades de ocio y tiempo libre en condiciones adecuadas.

Asimismo, incorporan actuaciones orientadas a la alimentación saludable, el acompañamiento socioeducativo y la prevención de situaciones de desigualdad durante los meses de verano.

Las escuelas están gestionadas por doce entidades sociales de amplia experiencia como son la Asociación 'Familia Vicenciana', 'Asansull', 'Afanas' de El Puerto de Santa María', 'Afanas' Sanlúcar, Chipiona, Rota y Trebujena, 'Nuevo Hogar Betania', 'Asociación coordinadora comarcal Alternativas', 'Asociación Mujeres Progresistas Victoria Kent', 'Alendoy', 'New Project', 'La Espiral', 'Márgenes y Vínculos' y 'Arcos Ayuda'.

Finalmente, ha recordado que el Gobierno andaluz ofrece este recurso en las localidades de Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Cádiz, El Puerto de Santa María, La Línea de la Concepción, Rota, Tarifa, Sanlúcar de Barrameda y San Roque, favoreciendo con estas escuelas una "cobertura territorial amplia y una respuesta adaptada a las necesidades de la infancia y las familias en la provincia de Cádiz".