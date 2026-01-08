La Junta renueva 327 equipos informáticos para mejorar la gestión de servicios públicos en Cádiz

Mercedes Colombo en la entrega de equipos informáticos a los profesionales que trabajan en la Delegación Territorial de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Digital de Andalucía (ADA), entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha hecho entrega de un total de 327 equipos informáticos a los profesionales que trabajan en la Delegación Territorial de Cádiz para mejorar los servicios públicos.

En una nota, la Junta ha señalado que en el acto ha participado la delegada en Cádiz, Mercedes Colombo, que ha destacado que "la dotación de equipamiento tecnológico avanzado tiene como objetivo reforzar la capacidad operativa de la Administración andaluza en sintonía con la apuesta por la administración digital del Gobierno andaluz".

La delegada ha considerado que esta actuación "no solo se justifica en términos de modernización, sino también por los principios de racionalización y sostenibilidad, ya que se espera que genere un importante ahorro de costes en infraestructura, licencias, soporte técnico y consumo energético".

Colombo ha reseñado que esta renovación "favorece la integración de la estructura central con la red territorial, acercando los servicios digitales a toda la ciudadanía, al tiempo que tiene un impacto directo en la mejora de la prestación de los servicios públicos en términos de agilidad en la gestión y sumando mejoras en ámbitos como la ciberseguridad".

La Junta ha señalado que en total repartirá 3.532 nuevos puestos de trabajo digitales, con una inversión de 3,22 millones, distribuidos en 40 sedes de las diferentes consejerías y delegaciones territoriales en las ocho provincias, divididos en tres perfiles: para personal directivo o con responsabilidades específicas; un perfil de alta movilidad orientado a personal técnico, y otro estándar que concentra la mayor parte de la dotación.

En cuanto a la distribución de estos puestos digitales, la mayor parte se destina a las delegaciones territoriales de la Junta, con 2.656 de los 3.532 equipos desplegados, mientras que los 876 restantes se distribuyen entre los servicios centrales de diversas consejerías y organismos. Se refuerza así la capacidad operativa de la Administración en el territorio y el compromiso de impulsar las capacidades digitales en toda Andalucía, en el marco de las iniciativas previstas en el Plan Plurianual de la Agencia Digital de Andalucía y las acciones previstas para 2026, ha concluido.