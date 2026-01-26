La Junta renueva la flota de autobuses de transporte público con nuevos vehículos en Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, junto al alcalde de Cádiz, Bruno García, han participado en la presentación de los ocho nuevos autobuses del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, junto al alcalde de Cádiz, Bruno García, han participado en la presentación de los ocho nuevos autobuses destinados al transporte público interurbano que ha puesto en marcha la administración autonómica para el Consorcio de Transportes de la Bahía.

A este acto han asistido además la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz, Carmen Sánchez; los directores gerentes de los consorcios de transporte metropolitano de la Bahía de Cádiz y del Campo de Gibraltar, Concepción Parra y Ramón Aranda, así como representantes de Transportes Generales Comes, cuyo director gerente es Jaime Montero.

La Junta de Andalucía ha indicado en una nota que junto con esta concesionaria de transporte interurbano han presentado 14 nuevos autobuses con los que se renueva, a través de esta empresa, la flota destinada al transporte público regular de viajeros por carretera en el área metropolitana de la Bahía de Cádiz y en ésta y otras provincias andaluzas.

En este ámbito, el Consorcio de Transportes de la Bahía, entidad dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, incorpora a la flota ocho de estos vehículos, destinados al área metropolitana de la Bahía de Cádiz, dos de los cuales son híbridos. Los otros seis prestarán servicio en la sierra de Cádiz y realizarán conexión con Sevilla y otras provincias andaluzas.

Mercedes Colombo ha expresado el "honor" de presentar "esta apuesta" por el transporte de la Bahía de Cádiz y de la provincia, un transporte metropolitano que "hace la vida más saludable y que todos seamos iguales al circular por las carreteras en transporte público".

"Que tengamos unas infraestructuras no sólo de carreteras seguras sino también de vehículos seguros permite que la gente viaje de manera más eficaz", ha manifestado.

La delegada de la Junta se ha centrado en el trabajo conjunto para contar "con los mejores vehículos y carreteras, una tarea de todos y una colaboración público-privada en la que creemos desde el Gobierno de Juanma Moreno". Así, ha detacado la importancia de esta flota y del transporte público, desde una apuesta a través del Gobierno de la Junta de Andalucía y de las empresas concesionarias, que cuentan "con una relación muy fluida".

Los datos del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz indican que los ocho vehículos con destino metropolitano han supuesto una inversión de más de 2.300.000 euros, y beneficiarán a más de 756.000 usuarios en el área de la Bahía, dentro del ámbito de actuación que gestiona el Consorcio. Transportes Generales Comes realiza en esta área metropolitana, en 11 de los municipios integrados en el Consorcio, más de 2.300 expediciones a la semana.

Por su parte, el director gerente de Transportes Generales Comes, Jaime Montero, se ha referido a la labor que realiza esta empresa andaluza, que ofrece servicios de transporte entre Cádiz y el resto de municipios de la provincia, así como con otras capitales andaluzas como Sevilla, Málaga, Granada y Almería.

También ha aludido a la labor empresarial, concesionaria y asistencial, a la importancia de la calidad del servicio y la atención a viajeros, además de resaltar las incorporaciones de vehículos a la flota de Comes y su apuesta de futuro.

Desde la Junta de Andalucía se ha incidido en que esta actuación es fruto de "la constante apuesta" del Gobierno andaluz por renovar la flota existente y mejorar el transporte público, que va a permitir "hacer más cómodos" los trayectos a quienes viajen en ellos, además de un ahorro de combustible de entre el 25% y el 30% en los vehículos híbridos, que contarán con "una notable reducción de emisiones contaminantes y acústicas".

También se ha insistido en que estas mejoras en la flota de transporte impulsan y fomentan el objetivo del Gobierno andaluz para que cada vez más usuarios usen un transporte público "más eficiente y sostenible, y dejen el coche en casa".

En cuanto a los nuevos vehículos que incorpora el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz al área metropolitana, se ha informado de que los dos autobuses híbridos cuentan con una capacidad para 55 plazas sentadas, 20 de pie y una para personas con movilidad reducida; los cinco autobuses Iveco de 13 metros, tiene 55 plazas sentadas, 11 de pie y una para personas de movilidad reducida; mientras que el vehículo de 15 metros cuenta con 67 plazas sentadas, 32 de pie y una para personas de movilidad reducida.

Los nuevos vehículos incorporan sistemas de seguridad activa para la conducción (ADAS), que permiten aviso de colisión con frenada de emergencia, programador de velocidad adaptativo, asistencia delantera de corto alcance y de permanencia en el carril, sistema de control de ángulo muerto, asistente de velocidad inteligente que reconoce y muestra las señales de tráfico como ayuda al conductor cuando pasa junto a ellas, alerta de cansancio del conductor, asistente de colisión lateral y sistema de control de presión de los neumáticos.