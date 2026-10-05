La Junta repondrá los tramos de pasarela afectados por el incendio en el Paraje Playa de Los Lances en Tarifa (Cádiz)

Javier Ros y Óscar Curtido en la pasarela del Paraje Natural Playa de Los Lances en Tarifa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TARIFA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha anunciado que va a proceder a la reparación de los tramos de la pasarela de Los Lances que el pasado 12 de septiembre se vieron afectados por un incendio en el Paraje Natural, en Tarifa (Cádiz). En este sentido, ha indicado que los informes técnicos indican que el fuego calcinó 90 metros lineales de tarima y 67 metros de pasarela, afectado gravemente a la estructura de madera que cruza el río Vega.

Según ha explicado en una nota, esta situación ha provocado que el sendero no pueda ser frecuentado en condiciones de seguridad, motivo por el cual desde la Consejería se van a acometer las tareas oportunas de cara a su arreglo.

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, junto al delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, y el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, han visitado los tramos afectados de la pasarela, donde han puesto de manifiesto el "compromiso" de la Junta por poner en valor una infraestructura que es "muy utilizada no sólo por los visitantes, sino también por los residentes, al ser este sendero uno de los más frecuentados del municipio".

En este sentido, según han explicado, se va a proceder a una adjudicación directa de los trabajos a través de un contrato menor conforme a los dispuesto en el artículo 131.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Así, será la empresa Maderas Iripo la encargada de llevar a cabo las labores con un presupuesto de más de 48.000 euros.

Los trabajos van a consistir en el suministro y montaje de 90 metros de tarima formada por tablas de apoyo sobre las que se apoyan tres líneas de rastreles y sobre ellos se fijarán lamas de madera. Las tareas incluyen el desmontaje de la parte incendiada y su traslado a un vertedero. Por otro lado, se suministrará y montará 67 metros lineales de pasarela pivotada formada por postes de rollizos torneados de varios largos, mientras que las barandillas se forman colocando pasamanos de rollizos torneados sobre la cabeza de los postes y dos líneas horizontales de rollizos torneados a modo de quitamiedos.

Por su parte, tanto Javier Ros como Óscar Curtido han destacado "la apuesta de la Junta por compatibilizar la estricta protección y conservación del patrimonio natural" con el que cuenta el Campo de Gibraltar y la provincia con el disfrute ciudadano y un desarrollo económico sostenible. En este sentido, han indicado que esperan que la pasarela pueda estar a disposición de los ciudadanos "lo antes posible, teniendo los trabajos previstos una duración de dos meses desde su inicio".