La Junta resalta la labor de Cruz Roja en Cádiz durante el Día de la Banderita

CÁDIZ 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha acudido este martes a la celebración del Día de la Banderita de Cruz Roja Española en la plaza de la Catedral de la capital, resaltando la contribución de esta entidad al fomento del empleo y la inclusión laboral en la provincia, así como "la gran labor social" que desarrolla a diario en favor de las personas más vulnerables.

A lo largo de la jornada se han dado cita voluntariado, ciudadanía y representantes institucionales para dar visibilidad a la amplia labor de Cruz Roja en áreas como Empleo, Inclusión Social, Juventud, Educación, Socorro y Emergencias, ha indicado la Junta en una nota.

La presidenta provincial de Cruz Roja en Cádiz, Carmen de Lara Villar, ha destacado que el Día de la Banderita ha evolucionado para convertirse en "una fiesta y en un día para estar a pie de calle con la ciudadanía".

"Nosotros nacimos para ayudar en una guerra y hoy día estamos en las muchas guerras que se dan en el día a día: como la guerra que tiene una mujer para encontrar un trabajo, o una persona mayor para combatir la soledad no deseada", ha dicho.

Voluntariado y personal de Cruz Roja ha informado a las personas que han pasado por la plaza de la Catedral de los distintos proyectos que se realizan en los ámbitos de Inclusión Social, Socorro y Emergencias, Salud, Captación de fondos, Medio Ambiente, Empleo, Educación, Voluntariado y Cruz Roja Juventud.

Además, alumnado de diferentes colegios, asociaciones y visitantes se han adentrado a través de estos stands en la labor diaria de Cruz Roja y han escrito en un mural sobre lugares donde se sienten seguros o son felices, participando en dinámicas como el juego pasapalabra o conociendo los distintos planes de empleo, entre otras acciones.

También han conocido de primera mano la labor de los Equipos de Respuestas Básicas ante o han podido escribir en un buzón palabras de despedida para aquellas personas que no pudieron despedirse.

La recaudación de esta edición se destina al Programa de Personas en Situación de Extrema Vulnerabilidad, con el que la entidad refuerza su apoyo a quienes más lo necesitan.