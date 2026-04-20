La Junta restringe de junio a septiembre el acceso al Islote de Sancti Petri (Cádiz) sin autorización previa

Archivo - Castillo de Sancti Petri al fondo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha resuelto regular el acceso al Monumento Natural de la Punta del Boquerón y a la Isla de Sancti Petri del término municipal de San Fernando (Cádiz), dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz, a todas las embarcaciones que carezcan de autorización, salvo causas de fuerza mayor, desde el 12 de junio hasta el 20 de septiembre de 2026

En la resolución del BOJA, recogido por Europa Press, la Consejería señala que el muelle existente en el Islote de Sancti Petri queda fuera del ámbito de esta resolución al estar incluido en el título concesional vigente para usos medioambientales, culturales y turísticos de la Isla y Castillo de Sancti Petri. Para ello, el control de acceso al Islote a través de este muelle se realizará por el titular concesional y en las condiciones recogidas en la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático con fecha 22 de diciembre de 2020.

En los antecedentes de hechos de la resolución, la Junta señala que la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz ha constatado el aumento de embarcaciones a dichas zonas a través del caño Sancti Petri, observando que "el flujo de embarcaciones motorizadas en este caso supera la capacidad de acogida del mismo y supone una amenazada para la preservación de los valores naturales excepcionales que alberga el parque natural, además de un riesgo para la seguridad y el bienestar de los usuarios de estas zonas".

Además, apunta que tal y como se ha observado en épocas anteriores, se ha identificado una "gran diversidad de incidencias" en el Parque Natural Bahía de Cádiz, especialmente en la época estival, en las zonas próximas al Puerto Sancti Petri, "muchas de ellas derivadas de los usos y actividades que usan las instalaciones portuarias como base".

Entre ellas, ha estacado la "afluencia masiva" de personas que atraviesan desde el puerto de Sancti Petri a la Punta del Boquerón y al Islote de Sancti Petri, por medio de embarcaciones de recreo, lo cual conlleva serios problemas en el Parque Natural como "acampadas ilegales, fogatas, fiestas y residuos". En estos enclaves se puede llegar a la saturación por ser espacios pequeños con áreas muy limitadas para la varada y desembarque de personas, ha señalado.

Además, añade la resolución que se ha constatado el aumento de la actividad recreativa realizada por grupos de kayaks, paddel-surf, piraguas y/o similares artefactos flotantes sin motor, no sujetos a una regulación específica en áreas del litoral, llegando a producir aglomeraciones en áreas especialmente sensibles como son los cordones dunares, en los cuales se genera un impacto negativo sobre la propia dinámica dunar, contribuyendo con el pisoteo a la fragmentación del cordón, a la desestructuración de la duna y a facilitar las roturas durante los temporales y mareas mas altas.

Estas aglomeraciones suponen también un riesgo para la conservación de las especies existentes tanto en el Monumento Natural Punta del Boquerón como en el Islote de Sancti Petri, destacando la presencia tanto de flora como de fauna protegida (Charadrius alexandrinus, Sternula albifrons, Cynomorium coccineum), además de una degradación de los valores estéticos y paisajísticos propios de estas áreas y que, a su vez, llegan a interferir con otras actividades de uso público que puedan llevarse a cabo en dichas zonas, argumenta la resolución, que recuerda que en las campañas de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 ya se tomaron medidas de ordenación del uso público.