La Junta saca a licitación por más de diez millones de euros la obra de la EDAR de Trebujena en la provincia de Cádiz

Archivo - El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Cádiz, Francisco Moreno, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Infraestructuras del agua de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha sacado a licitación la obra de la agrupación de vertidos y EDAR de Trebujena por un importe que supera los diez millones de euros, en concreto, un total de 10.062.725,07 euros.

La presentación de ofertas se hará de forma electrónica, permaneciendo el plazo abierto hasta el próximo 16 de febrero y siendo la duración del contrato de 30 meses, tal y como ha informado la Junta en una nota.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Cádiz, Francisco Moreno, ha destacado la importancia de esta infraestructura, que va a permitir tanto la agrupación de los vertidos de aguas residuales generadas en el municipio de Trebujena, como el tratamiento de los mismos en la depuradora.

Así, ha señalado que por parte de la Junta se sigue avanzando para cumplir con la normativa de depuración de aguas residuales en municipios que todavía carecen de EDAR o tienen un sistema obsoleto.