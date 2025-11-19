La Junta señala que invierte casi un millón de euros en actuaciones de conservación y reparación en el Hospital de Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Junta ha señalado que el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz ha llevado a cabo durante este verano diversas actuaciones de conservación y reparación en varios de sus centros, fundamentalmente en el Hospital Universitario de Jerez, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, la seguridad y el confort de sus instalaciones, con una inversión total que asciende a 980.541 euros.

En una nota, ha explicado que en concreto la UCI del hospital jerezano ha sido objeto de una intervención este verano, sin que haya afectado a la asistencia, entre ellas, la reparación de las claraboyas, trabajos de impermeabilización y pintura, así como la adecuación de una nueva zona en este área asistencial destinada a almacenamiento.

Asimismo, según ha indicado, se han ejecutado labores de conservación en la planta de Traumatología, enfocadas a la renovación de la pintura, la reparación de puertas y la instalación de tomas vesicales en varias habitaciones. También se ha intervenido en las salas de Digestivo de la tercera planta, incluyendo trabajos en la sala de reanimación, dotándola de nuevos acabados, nueva carpintería y una actualización de las instalaciones, ha añadido.

La Junta ha apuntado que igualmente se ha completado una reparación y conservación en el área de esterilización, realizadas en dos fases, con la renovación total del espacio y la mejora de sus acabados e instalaciones, garantizando un entorno más adecuado para el desarrollo de la actividad asistencial.

Estas actuaciones, desarrolladas de forma planificada durante el periodo estival, permiten mejorar la eficiencia de los espacios, reforzar las condiciones de seguridad y asegurar la continuidad de la atención sanitaria en los distintos centros del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, ha subrayado.

Además, ha señalado que el Centro de Salud Barrio Alto de Sanlúcar, perteneciente a este Área, ha sido también objeto de una remodelación que ha permitido que desde el pasado 30 de octubre la población sanluqueña acceda a unas renovadas instalaciones del Servicio de Rehabilitación, Fisioterapia y Logopedia.

Por todo ello, la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, ha agradecido al equipo del Área su "esfuerzo para generar un entorno acogedor para los pacientes y sus familias, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los profesionales en su labor diaria".

En este sentido, ha destacado que con estas actuaciones, con una inversión cercana al millón de euros, "se refleja el firme compromiso con la excelencia asistencial y con la mejora continua de los servicios e infraestructuras para que redunden en la población de Jerez, Costa Noroeste y Sierra".