López ensalza a Nuevo Hogar Betania por “hacer realidad los sueños de quien pensaba que no tenía una oportunidad"

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha participado este viernes en La Línea de la Concepción (Cádiz) en la gala del X aniversario de la entidad Nuevo Hogar Betania, del que ha destacado su labor integral e innovadora para combatir el fenómeno de la exclusión social y ha ensalzado que "hace realidad los sueños de quienes pensaban que no tenían una oportunidad".

La Junta ha recordado en una nota que el Nuevo Hogar Betania es una idea de Begoña Arana, una emprendedora social que arrancó en 2011 y, casi 12 años después, se ha convertido en una entidad referente en todo el Campo de Gibraltar en la atención integral a las personas sin hogar y colectivos de especial vulnerabilidad en el municipio de La Línea de la Concepción y fuera de él. Es una entidad que no ha dejado de crecer y de aumentar su capacidad de acción más allá de la provincia de Cádiz.

Loles López ha remarcado que desde "el Nuevo Hogar Betania han tenido la capacidad de comprender la dimensión del fenómeno de la exclusión y de la pobreza, y no se ha quedado solo en el municipio en el que nació o se ha dedicado a los colectivos a los que en un principio atendía". Por ello, tras elogiar el tesón de Arana, López ha destacado que esta emprendedora "ha hecho realidad los sueños de aquellas personas que pensaban que no tenían una segunda oportunidad y cada día devuelve vida a aquel que piensa que ya no la tiene".

Asimismo, ha ensalzado el trabajo de prevención que realiza con otros colectivos como mujeres inmigrantes, menores y jóvenes, al tiempo que ha destacado el programa Alianza, destinado a personas sin hogar, y que cuenta con un equipo multidisciplinar formado por psicólogos y trabajadores sociales a pie de calle.

Además, dispone del centro residencial de viviendas tuteladas o una red de viviendas de semiautonomía para el colectivo de personas sin hogar. Nuevo Hogar Betania también interviene en el ámbito de la Garantía Alimentaria con el proyecto de comedor social y reparto de alimentos.

"Cumplís diez años, y espero y deseo que sean muchos más porque mucha gente necesita esa ilusión por tener un proyecto de vida que se transmite y que sale a diario de los profesionales de Nuevo Hogar Betania", ha continuado López.

La consejera de Inclusión Social ha señalado que el Nuevo Hogar Betania es "referente en inclusión social en Andalucía, un ejemplo de solidaridad y de preocupación por las personas", al tiempo que ha dejado clara la apuesta de la Junta "por La Línea de la Concepción, por Andalucía y por las personas".

En este punto, López ha remarcado el apoyo de la Junta a Nuevo Hogar Betania, la cual ha sido beneficiaria de diversas líneas de subvenciones porque, como ha incidido la consejera, es una entidad que "llega donde la administración no puede" y por tanto cuenta con el respaldo de su consejería.

INVERSIONES SOCIALES

Precisamente, en el conjunto de las subvenciones otorgadas desde 2021 hasta ahora, esta entidad suma 842.675 euros, y está previsto que en el ejercicio 2022 con cargo al 0,7% del IRPF el Nuevo Hogar Betania reciba una cuantía cercana a los 400.000 euros. Asimismo, dentro de la Estrategia Eracis, ha recibido 155.000 euros en estos cuatro años, ha señalado la Junta.

Por otro lado, ha recordado que, dentro del programa Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social en Zonas Desfavorecidas (Eracis), esta Consejería ha actuado con 169 millones en 95 zonas desfavorecidas de Andalucía. En concreto, ha invertido en estos últimos cuatro años 1,8 millones de euros en las zonas de la Atunara y El Junquillo, en La Línea de la Concepción, con itinerarios de inclusión que han beneficiado a casi 1.000. personas.

Además, ha señalado que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad contempla la inversión de más de 4,5 millones de euros en zonas desfavorecidas de la provincia de Cádiz para la puesta en marcha de itinerarios de inclusión sociofamiliar destinados a unidades familiares perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social, y que tienen a su cargo a menores en situación de absentismo y fracaso escolar.

Este proyecto piloto, denominado 'Estrategias y acciones en zonas desfavorecidas de Andalucía que apoyan y mejoran los procesos de inclusión sociofamiliar en familias con menores en situación de absentismo y fracaso escolar', está dotado con 15 millones para actuar en zonas desfavorecidas de Andalucía.