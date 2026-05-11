Más de 200 personas superan los dos millones de pasos en las caminatas saludables por Jerez

Participantes de las caminatas saludables organizadas por profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria en Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Más de 200 usuarios de centros de salud de Jerez de la Frontera (Cádiz) han superado los dos millones de pasos gracias a las caminatas saludables organizadas por profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) de estos centros, una iniciativa centrada en la promoción de hábitos de vida saludables, la actividad física y la participación comunitaria.

Según ha explicado la Junta en una nota, las actividades se han desarrollado durante los pasados meses de marzo y abril, partiendo desde diferentes centros de salud de la ciudad y contando con la implicación de profesionales sanitarios de distintas categorías, así como con la participación activa de la ciudadanía.

Por un lado, las caminatas organizadas por la EFyC de los centros de salud Delicias, Montealegre y La Milagrosa, junto a fisioterapeutas y Enfermeras Internas Residentes, reunieron a 44 participantes durante los martes y jueves del mes de marzo, alcanzando un total de 1.170.568 pasos. Por su parte, las desarrolladas por los centros de salud Madre de Dios, Jerez Sur, Jerez Centro, San Benito y La Serrana, con la colaboración de la Enfermería Referente de Centro Educativos, además de Enfermeras Internas Residentes contaron con la participación de 170 personas durante los miércoles y viernes de marzo y abril, sumando 1.040.971 pasos.

Así, esta iniciativa comunitaria, que en total ha reunido a 214 participantes y ha permitido alcanzar 2.211.539 pasos acumulados, ha favorecido la promoción de hábitos de vida activos, a través de la actividad física, así como la convivencia y las relaciones sociales entre las personas participantes, permitiendo además visibilizar activos comunitarios en salud del entorno, como las asociaciones Aspanido y Siloé, según ha indicado la Junta.

La iniciativa ha finalizado con la entrega de diplomas conmemorativos de 'Por un millón de pasos' como reconocimiento a la implicación y constancia de las personas participantes.

La Junta ha señalado que con este tipo de iniciativas el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz continúa impulsando actividades orientadas a mejorar la salud y el bienestar de la población, promoviendo estilos de vida activos y espacios de encuentro y convivencia saludables, al tiempo que agradece y pone en valor la implicación de los profesionales participantes, así como la colaboración de las entidades y recursos comunitarios también implicados en el objetivo común de acercar la salud a la ciudadanía.