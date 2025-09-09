Más de 99.800 escolares de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan este miércoles el curso en Cádiz

CÁDIZ 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 99.808 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan las clases este miércoles en 395 centros docentes de Cádiz, mientras que el día 15 será el turno para el alumnado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos (133.144 estudiantes) y el día 22 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas), con 13.567 estudiantes.

Así, en una nota, la Junta ha señalado que en total este mes de septiembre comenzarán las clases en la provincia 258.729 estudiantes, incluidos lo menores de tres años, y más de 18.700 docentes en 878 centros, tanto públicos como concertados y privados.

Asimismo, ha indicado que en este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de natalidad, en este caso con más de 4.100 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

No obstante, ha indicado que a pesar del descenso del alumnado y por séptimo curso consecutivo el Gobierno andaluz "volverá a apostar por el refuerzo de la plantilla docente" con la puesta en marcha de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos.

En este sentido, ha indicado que son 478 los refuerzos en la plantilla pública para un total de 15.441 docentes en la provincia gaditana. Específicamente, los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales crece en 36 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 1.966, 467 más respecto al 2018, un 31,2% de incremento.

Además, ha señalado que este curso la Consejería culmina el proceso de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia tanto a los docentes de la red pública como de la concertada Esta medida ha supuesto una inversión de 256,8 millones de euros, según la Junta.

Igualmente, ha señalado que en un contexto de escalada de precios en casi todos los sectores, el Gobierno andaluz ha destinado alrededor de 900 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar, por lo que más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 820 euros para el curso escolar.

En este sentido, ha explicado que incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementario, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, con una inversión de 8,4 millones que permite que se beneficien unos 129.652 estudiantes gaditanos.

Además, los servicios complementarios aumentan en este curso en Cádiz con cuatro centros más que ofrecen aula matinal hasta alcanzar los 238 y dos centros más tienen autorizados el comedor escolar, en total 290. Así, son 242 centros los que cuentan con actividades extraescolares, mientras que la previsión de usuarios del comedor escolar es de unos 21.500 alumnos, alrededor de 14.400 en aula matinal y supera los 8.500 en extraescolares, según ha indicado la Junta, que ha recordado que estos servicios mantienen su precio respecto al curso pasado.