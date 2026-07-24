Mercedes Colombo toma posesión como delegada de la Junta en Cádiz con el "compromiso de que la provincia siga avanzando"

Mercedes Colombo, delegada de la Junta en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mercedes Colombo ha tomado posesión este viernes como delegada de la Junta en Cádiz, por segundo mandato consecutivo, con el "compromiso de que la provincia siga avanzando". "Queremos continuar con ese impulso y ese avance que hemos dado estos últimos años", ha señalado.

La delegada ha dado las gracias al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, por la confianza depositada para continuar al frente de la Delegación de la Administración andaluza en la provincia de Cádiz.

En este sentido, en declaraciones a los medios, ha asegurado que afronta esta nueva etapa con "mucha ilusión, responsabilidad y, sobre todo, con el firme compromiso de seguir trabajando por los intereses de la provincia de Cádiz".

"Queremos continuar con ese impulso y ese avance que hemos dado estos últimos años y culminar proyectos, proyectos muchos de ellos que llevaban muchos años sin que fueran una realidad, que estaban abandonados y que nuestra provincia los necesita", ha afirmado Colombo, que ha asegurado que seguirá "trabajando para que Cádiz ocupe ese lugar que se merece, donde hay mucho talento que hay que ponerlo al servicio de todos los gaditanos". "Nuestro principal compromiso será Cádiz, nuestra provincia y que siga avanzando", ha concluido.