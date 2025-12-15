Moreno coloca la primera piedra de la "esperada" Ciudad de la Justicia de Cádiz, que triplicará el espacio disponible

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), junto al consejero de Justicia, José Antonio Nieto (i) asisten al acto de colocación de la primera piedra de la futura sede de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. - Joaquin Corchero - Europa Press

CÁDIZ 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha colocado este lunes 15 de diciembre la primera piedra de la "esperada" Ciudad de la Justicia de Cádiz, con la que "se acaba con décadas de promesas incumplidas" y que "triplica la superficie actual destinada a órganos judiciales" permitiendo dotar a Cádiz, "que alumbró la primera Constitución Española", de una Ciudad de la Justicia "a la altura de su historia".

Para ello, se recuperarán las naves históricas, el depósito y las antiguas casas de los ingenieros de Tabacalera y se construirá un nuevo edificio, que será una torre de nueve plantas que será un nuevo emblema de la capital gaditana, por una inversión total cercana a los 340 millones de euros, ha indicado la Junta en una nota.

Durante su intervención, Moreno ha recordado "lo esperado" que era este proyecto, que "por fin echa a andar".

"Llegó, por fin, el gran día. El esperadísimo día. Comienza la cuenta atrás para que Cádiz tenga su merecida Ciudad de la Justicia. Una reivindicación histórica que desde hace años conocido diferentes propuestas, plazos y hasta sedes y también demasiadas promesas incumplidas", ha señalado el presidente, quien ha comentado que será "una realidad gracias al empuje, al tesón y a la apuesta decidida de este Gobierno andaluz".

La Ciudad de la Justicia de Cádiz implicará una inversión total cercana a los 340 millones de euros, que supondrá, además de los beneficios que implica la unificación de sedes judiciales en un único espacio, recuperar "una parte relevante" del patrimonio de la capital gaditana como es el complejo de la Antigua Tabacalera de Cádiz.

Para ello, está previsto ejecutar las obras en varias fases, en las que se recuperarán y rehabilitarán las naves históricas, el antiguo depósito y las casas de los ingenieros con fondos propios de la Junta de Andalucía. Además, se mantendrá el jardín histórico que será el nexo de conexión entre estas construcciones y el edificio de nueva planta. Esta intervención permitirá poner en servicio algunos de estos espacios en diciembre de 2028.

Por otro lado, la nueva infraestructura supondrá la construcción de un edificio principal, que dará cabida a todos los órganos judiciales en nueve plantas, más dos bajo rasante, que se financiará por la fórmula de concesión de obra pública, permitiendo así no solo agilizar las obras, sino asegurar su mantenimiento, limpieza, seguridad y explotación, una vez entre en servicio.

En total, se pondrán a disposición de la Administración de Justicia en Cádiz más de 38.500 metros cuadrados, lo que supone triplicar el espacio actual, con escasos 13.600 metros cuadrados repartidos entre las distintas sedes judiciales.

"La finalidad de apostar por el modelo de Ciudades de la Justicia es unificar, en un mismo espacio, todos los órganos judiciales. Es lo que venimos impulsando desde 2019, y dentro de nuestro Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30 que forma parte del primer Plan Estratégico de la Justicia de Andalucía, que verá la luz en enero de 2026", ha anunciado Moreno.

En ese sentido, ha abundado que "acabar con esa dispersión dignifica el trabajo de profesionales y usuarios de la administración de Justicia, creando espacios más sostenibles, humanizando el servicio, permitiendo pasar, definitivamente, de la Justicia en papel a la Justicia del dato y acabando con décadas de costosos alquileres".

A partir de este momento, arrancan los primeros trabajos de la futura macrosede judicial gaditana, basados en la preparación de los terrenos para las obras y la protección de los edificios históricos, y que cuentan con un plazo de ejecución de unos cinco meses. Además de la de Cádiz, el presidente ha recordado "la apuesta decidida" de Andalucía por modernizar y mejorar las infraestructuras judiciales en sus provincias.

"Estamos realizando una inversión transformadora de primer nivel. Un esfuerzo muy meritorio que nos está permitiendo iniciar ya la actividad en las Ciudades de la Justicia de Sevilla y abordar la ampliación de la de Málaga, trabajar en la adaptación del Cubo de Granada como Ciudad de la Justicia y arrancar la obra de la de Algeciras a principios de 2026", ha trasladado a los presentes.

La previsión del Gobierno andaluz es licitar la de Jaén a inicios de 2026, a la que seguirá la de Huelva, así como el comienzo de los grandes complejos judiciales de Jerez o Marbella, y afrontar sedes judiciales para partidos judiciales de la Andalucía de interior, como por ejemplo Huércal-Overa, Órgiva, Villacarrillo o Lucena.

Para acometer tal cantidad de nuevos proyectos, en 2026 Justicia contará con un 40% más de lo que presupuestó el Gobierno andaluz anterior el año 2018.