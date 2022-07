Un nefrólogo del Hospital Puerta del Mar de Cádiz recibe el premio al mejor currículum MIR de la provincia

CÁDIZ, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El especialista en Nefrología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, Florentino Villanego, ha recibido el Premio al Mejor Currículum MIR otorgado por el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz (Comcadiz).

Según informa el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en una nota, este profesional acabó la residencia el año pasado (consiguiendo el premio al mejor MIR de su promoción en el hospital gaditano) y actualmente forma parte del equipo del Servicio de Nefrología del Puerta del Mar.

Este reconocimiento fue otorgado en el marco del acto de homenaje del Comcadiz a la colegiación con motivo de la festividad de la patrona de la profesión médica, la Virgen del Perpetuo Socorro. En esta ceremonia, celebrada de nuevo dos años después debido a la pandemia, estuvo presente la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes.

Además, el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz le ha concedido a Villanego el premio al mejor artículo científico publicado por un residente en el año 2021 por el trabajo 'Predictors of severe Covid-19 in kidney transplant recipients in the different epidemic waves: analysis of the Spanish Registry'. Este artículo, del que Villanego es su primer autor, ha sido publicado en 'American Journal of Transplantation', la revista de mayor impacto internacional en el ámbito del trasplante, han informado.

Florentino Villanego estudió Medicina en la Universidad de Cádiz y su trabajo fin de grado se centró en la hipertensión arterial en los trasplantados renales, lo que mostraba ya su vocación hacia la Nefrología, han indicado. Actualmente, ejerce su actividad como "facultativo especialista en Nefrología" en el Hospital Puerta del Mar en el ámbito de la "Nefrología Clínica y del Trasplante Renal".

La Consejería de Salud y Familias ha destacado la trayectoria del nefrólogo premiado, "miembro muy activo en grupos de investigación de la Sociedad Española de Nefrología, como el Grupo de Jóvenes Nefrólogos Españoles (JOVSEN) y el Grupo de Trasplante Renal (SENTRA)".

Por último, han explicado que en Andalucía, Villanego ha colaborado con el análisis del Registro Andaluz de Trasplante Renal y del programa de intercambio de injertos renales para pacientes hiperinmunizados de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía, siendo también primer autor de comunicaciones en congresos internacionales y de publicaciones en este campo.