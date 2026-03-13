Nieto destaca que la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz será equiparable a la de Córdoba

Archivo - Imagen de uno de los edificios que albergará la futura sede de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha destacado este viernes que la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz, que será una realidad entre 2029 y 2030, será equiparable a la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas, Nieto, quien ha inaugurado las Jornadas 'Experto facilitador. Por una Justicia más inclusiva', en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, ha explicado que, "si los gaditanos vieran esta ciudad de la justicia", la de Córdoba, "y la comparan con la que ellos tienen, pues es como si comparáramos la Justicia del núcleo de Europa y la de África. Parece que estamos en realidades completamente diferentes y deben ser similares, y ese es nuestro objetivo".

A este respecto, ha recordado, sobre la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz, que "la Fase 0, que era una fase de acondicionamiento, se puso en marcha hace tiempo", y "ahora vamos a licitar la Fase 1", que supone "casi un millón de euros de inversión" y que "va a actuar ya sobre dos edificios, en las Casas de los Ingenieros de la antigua fábrica de tabaco de Cádiz, y ya se va a empezar a visualizar esa imagen de la justicia gaditana, que durante muchísimo tiempo ha estado ralentizada".

El objetivo de la Junta "es que en el año 2029-2030 se complete toda la actuación de la Ciudad Justicia de Cádiz" y, para ello, se va a "hacer una inversión muy importante", empezando por la fase 1 que ahora se licita, "con casi un millón de euros, que ya se va a poner en marcha y que ayer se publicó en el perfil del contratante para que las empresas empiecen a presentar ofertas y podamos adjudicar las obras cuanto antes".

En concreto, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha sacado a licitación las obras de la Fase 1 de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, centrada en los trabajos de consolidación de las antiguas Casas de los Ingenieros de Tabacalera. El presupuesto inicial es de 966.930 euros (IVA incluido) y el plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el próximo 10 de abril.

En cualquier caso, los trabajos comenzaron el pasado 15 de diciembre con la Fase 0, consistente en la adecuación previa del espacio para poder acometer las obras y en la protección del Depósito y el jardín histórico que, al igual que las Casas de los Ingenieros, hay que preservar por su valor etnológico y arquitectónico.

La ejecución de la Ciudad de la Justicia de Cádiz se divide en seis fases, ya que se trata de una obra compleja, tanto por el volumen, como por la necesidad de preservar edificios que cuentan con protección patrimonial e integrarlos con el inmueble de nueva construcción que se levantará, según ha recordado ya la Junta en una nota.

En este sentido, ha añadido que todo el complejo superará los 38.500 metros cuadrados, casi el triple de los 13.500 metros cuadrados actualmente destinados a uso judicial en las varias sedes existentes. No solo se agruparán en un mismo lugar todos los órganos, ahora dispersos, sino que la Ciudad de la Justicia "garantiza espacio suficiente para futuros crecimientos".

El proyecto prevé reservar las dos Casas de los Ingenieros, y actuará sobre una superficie total de 2.112 metros cuadrados, para contar con espacio disponible ante nuevos órganos que se creen o albergar inicialmente el Decanato, la Junta Electoral y otros servicios en caso de que sea necesario.

La Fase 0, con un coste de 130.680 euros, comenzó el pasado 15 de diciembre, si bien el consejero de Justicia ya dejó claro que para agilizar lo máximo posible el proyecto se simultanearán los trámites y obras de varias fases. Por ello, mientras continúan estos trabajos, la Consejería ya ha sacado a licitación las obras de la Fase 1, con un plazo de ejecución de ocho meses, que se centrarán en reponer cubiertas, aislamientos y paramentos verticales, reparar humedades que han provocado filtraciones y asentar muros y paredes afectados. La previsión es poder iniciarlas en junio.

La Junta ha recordado que estos trabajos previos de consolidación y protección de ambas fases son "fundamentales" para que la construcción del nuevo edificio y el resto de las actuaciones en la zona. En el caso del Depósito (7.732 metros cuadrados), se adecuará en la Fase 2, para albergar los servicios comunes General y de Ejecución y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El objetivo es que esté listo a finales de 2028 o principios de 2029 para que los primeros servicios puedan trasladarse. La Fase 3 es la destinada a construir el nuevo edificio, de unos 20.800 metros cuadrados, que acogerá el Tribunal de Instancia, la Audiencia Provincial, el Juzgado de Guardia, las salas de vistas, la zona de detenidos, todos los servicios de apoyo a la Justicia, como la asistencia a víctimas (SAVA) o la mediación (PIMA y Sempa), además del espacio para los colegios profesionales.

Finalmente, en la Fase 4 se rehabilitarán las naves existentes para los archivos y un salón de actos y que también está previsto que pueda entrar en servicio a finales de 2028 o principios de 2029. La quinta y ultima fase es la adecuación de las Casas de los Ingenieros para futuros crecimientos.