La obra de emergencia en la A-2075 de acceso a Rota (Cádiz) se iniciarán cuando remitan las lluvias

Imagen de las obras de reparación de la carretera de acceso al municipio gaditano de Rota (A-2075) tras los daños ocasionados por la borrasca Ingrid. - Gogo Lobato - Europa Press

ROTA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado junto al alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, el acceso al municipio por la carretera A- 2075, en la que se produjo un socavón con motivo de la borrasca 'Ingrid' y cuyas obras de emergencia se iniciarán una vez que remitan las lluvias, aunque los equipos de conservación de la Junta ya están realizando trabajos previos sobre el terreno.

Díaz ha confirmado que se declarará la obra de emergencia, con una duración estimada de en torno al mes y medio y un presupuesto estimado de 300.000 euros, como ha recogido la Junta en una nota.

La consejera ha valorado "la inmediata actuación" desde que se detectó la incidencia el pasado viernes, procediendo al corte de la carretera y a la puesta en marcha de los desvíos en una actuación coordinada entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Rota y la Diputación provincial.

Así, ha explicado que el corte de la carretera responde a "garantizar la seguridad de las personas" y que se va a intentar "adelantar todo lo posible" los tiempos de obra, aunque el ritmo, ha reconocido, "estará condicionado al estado de la infraestructura y la meteorología".

La titular de Fomento ha señalado que esta actuación es "un ejemplo de cómo el Gobierno andaluz toma medidas de inmediato cuando surgen problemas". En ese sentido, ha destacado el trabajo de los equipos de conservación de carreteras de la Junta, que han estado ofreciendo "una respuesta rápida y trasladando tranquilidad a la ciudadanía".

Por último, Rocío Díaz ha destacado la colaboración institucional "desde el primer minuto", resaltando que son tres instituciones --Junta, Diputación y Ayuntamiento-- que "colaboran, van de la mano y dan respuesta a los ciudadanos". Este trabajo conjunto, ha añadido, "permite dar respuesta a los ciudadanos en momentos como los que nos encontramos ahora mismo".

La obra de emergencia comenzará cuando remitan las lluvias, con el objetivo de reparar los daños sufridos. El socavón ha ocurrido en un punto que coincide con una obra de drenaje transversal de la carretera que evacua el agua de una margen a la otra. Este es el motivo por el cual no se puede actuar de forma inmediata, ya que el punto que se ha visto afectado es el que recoge toda el agua de la carretera. "Hasta que no paren las lluvias no podremos iniciar la obra de emergencia", ha explicado la consejera.

Esta semana ya habrá maquinaria hacer los primeros movimientos de materiales y para aliviar el desagüe de agua. También se han encargado los materiales para la sustitución de la obra de drenaje.

La Junta de Andalucía detectó el pasado viernes los daños producidos por la borrasca 'Ingrid' en una obra de fábrica existente bajo la calzada que afecta a la estabilidad de la carretera, por lo que se procedió de inmediato al corte preventivo de la A-2075, así como a su comunicación al Ayuntamiento de Rota, a la Guardia Civil y a los responsables de la base naval ante las posibles afecciones a las comunicaciones para la población.

La Consejería de Fomento ha establecido, en coordinación con las administraciones, un plan alternativo de tráfico de manera que los vehículos se desvíen por la carretera de acceso por Rota Norte (A-2076) también de titularidad autonómica, que implica unos minutos más de recorrido. Asimismo, se ruega evitar caminos rurales u otras rutas alternativas, al igual que se pide a la ciudadanía máxima precaución y limitar el uso del vehículo a desplazamientos imprescindibles.

La carretera A-2075 se mantendrá cortada al tráfico salvo para permitir que los servicios funerarios accedan al cementerio. Además, se ha acordado con la base naval de Rota que en una situación de extrema necesidad se habilite un corredor en el interior de sus instalaciones para que puedan usarlo los servicios de emergencias.

La consejera y el alcalde han estado acompañados en la visita a la carretera por el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano, la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez, y el delegado territorial de Medio Ambiente, Óscar Curtido.