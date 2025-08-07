Las obras de 81 viviendas en San Fernando (Cádiz) llegan el 30% de ejecución con aportación de 6,6 millones de la Junta

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una visita a una nueva promoción de viviendas en San Fernando (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado este jueves las obras de una promoción de 81 viviendas protegidas en alquiler a precio asequible en San Fernando (Cádiz), que están ya al 30% y que se desarrollan con dos subvenciones de la Junta de Andalucía por valor 6,6 millones, el 75% del coste total, que asciende a 10,7 millones.

Díaz ha pedido a todas las administraciones y entidades privadas que se involucren en el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía vivienda protegida, poniendo de ejemplo la construcción de esta promoción en San Fernando, que representan "la mayor promoción pública en la ciudad en los últimos 15 años".

En una nota, la Junta ha señalado que ha concedido dos subvenciones por un montante total de 6,6 millones al Ayuntamiento de San Fernando para construir esta promoción

La primera de ellas procedente del programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler, cuenta con fondos del Plan Vive en Andalucía de la Junta y del Plan Estatal del Vivienda. La segunda ayuda proviene del Plan Ecovivienda, el mecanismo ideado por el Gobierno andaluz para la gestión de los fondos Next Generation en materia de vivienda.

Las 81 viviendas actualmente en construcción están siendo promovidas por la Empresa Municipal de San Fernando (Hemsa) en una parcela situada en la antigua Salina de San Cayetano, una nueva zona de expansión del municipio. Se trata de un edificio energéticamente eficiente dividido en dos bloques plurifamiliares de cinco plantas, que conforman una disposición en forma de "U" abierta hacia la Ronda del Estero. Además, el proyecto contempla 74 plazas de garaje y diez trasteros.

Esta promoción se suma a las 15 vivienda que se construyeron y entregaron las llaves en 2023, que fue la primera promoción pública que se levantaba en San Fernando desde 2007 y que también recibió una subvención por parte de la Junta de Andalucía.

En ese sentido, la consejera ha ahondado en la importancia de "la colaboración institucional" y ha celebrado que el Ayuntamiento de San Fernando se haya adherido recientemente al decreto-ley de viviendas de la Junta de Andalucía, que adelanta algunas de las medidas de la Ley de Vivienda en Andalucía, como facilitar todo el suelo disponible para la construcción de vivienda protegida.

La Junta ha señalado que la Consejería de Fomento ha invertido alrededor de 18 millones de euros en la ciudad en materia de vivienda desde 2019.

Además de su participación en la construcción de estas dos promociones de viviendas en Ronda del Estero y Alsedo, también ha actuado en la rehabilitación de 348 viviendas en la barriada de Bazán y, en materia de arquitectura, en la rehabilitación del Ayuntamiento de San Fernando.

En este contexto, ha confirmado que el anteproyecto de la Ley de Vivienda de Andalucía se debatirá en el primer Consejo de Gobierno de septiembre para iniciar su tramitación parlamentaria, una norma que pretende poner "más viviendas protegidas a disposición de todos los ciudadanos", siguiendo el camino emprendido en los últimos años por el Gobierno andaluz, que "ha multiplicado por cuatro" el número de viviendas protegidas visadas en los últimos seis años.