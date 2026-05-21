Las oficinas del SAE de la provincia de Cádiz acercan a la ciudadanía la administración pública con diversas actividades

Una sesión abierta en una oficina del SAE de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la provincia de Cádiz se han sumado a la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa internacional promovida por la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel mundial cuyo objetivo es fomentar una cultura basada en la transparencia e integridad, participación cívica y promoción de los derechos fundamentales, así como la colaboración y rendición de cuentas.

Para ello, se celebran actividades que acercan las administraciones públicas a la ciudadanía, que en Andalucía coordina la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, a través de la Secretaría General para la Administración Pública y la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, ha indicado la Junta en una nota.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha explicado que el SAE participa de esta iniciativa desarrollando una serie de actividades en sus oficinas de algunos municipios gaditanos como Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Barbate, San Fernando, Algeciras y Arcos de la Frontera.

Las actividades se están llevando a cabo desde esta semana y concluyen este viernes 22 de mayo.

Daniel Sánchez ha señalado la importancia de que la sociedad conozca la labor que realizan los técnicos de empleo, orientadores y personal especializado, porque "su trabajo no consiste solo en tramitar servicios, sino en acompañar, asesorar y ofrecer herramientas útiles a quienes buscan una oportunidad laboral".

Entre las actividades desarrolladas, una de las que más llaman la atención al público que participa es la del entrenamiento de competencias personales a través de las gafas de realidad virtual. A través de un programa de gamificación, se simulan diferentes escenarios donde la persona demandante se enfrenta a situaciones que encontrará en su proceso de búsqueda de empleo.

Como se ha concretado, se han celebrado dos sesiones, una en el Centro de Empleo de Sanlúcar de Barrameda y este jueves se está celebrando otra en el Centro de Empleo de Madre de Dios en Jerez de la Frontera.

El miércoles se realizó en el Centro de Empleo de Arcos de la Frontera la presentación del modelo de orientación del SAE y la nueva web a personal técnico y profesionales que trabajan en programas que promueve este organismo, como Andalucía Orienta, Experiencias Profesionales para el Empleo o Proyectos Integrales.

Otra de las actividades dirigida al público en general es la presentación del Perfilado Estadístico, una herramienta que usa la analítica de datos para la gestión del empleo, ya que permite integrar análisis descriptivos y predictivos, ofreciendo una visión integral del mercado de trabajo.

El sistema dota a los técnicos de empleo de información precisa y actualizada sobre el mercado laboral en Andalucía, lo que les permite tomar decisiones más informadas y estratégicas para optimizar los servicios ofrecidos a los demandantes de empleo.

Esta actividad se ha realizado en los centros de empleo de Barbate y de Algeciras este miércoles y hoy jueves se está llevando a cabo en San Fernando. El viernes se hará de nuevo en Algeciras.

Las sesiones se han abierto también a la participación de otros colaboradores habituales, como son los profesionales técnicos de Eracis.