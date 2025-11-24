Pacientes con enfermedad renal crónica y familiares asisten a una sesión de aprendizaje en el Hospital de Jerez (Cádiz)

Formación a pacientes con enfermedad renal crónica y sus familiares en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Enfermedad Renal Crónica Avanzada del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha celebrado una nueva edición de su Escuela de Pacientes, una actividad que busca ofrecer un espacio de encuentro y aprendizaje, aportando información veraz, acompañamiento y educación sanitaria a las personas con enfermedad renal crónica y a sus familiares.

El programa, que cuenta con la colaboración de profesionales de Psicología de la Unidad de Salud Mental del Área Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, se ha centrado en esta ocasión en la importancia de la nutrición en las distintas fases de la enfermedad, abordando pautas dietéticas, control de nutrientes y hábitos saludables que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ha detallado la Junta en una nota.

La enfermedad renal crónica es una patología de evolución lenta y silenciosa que en sus fases iniciales puede no presentar síntomas evidentes, lo que provoca que muchas personas desconozcan que sus riñones están fallando hasta que la enfermedad está avanzada.

A nivel mundial, esta patología está considerado como un problema de salud pública en crecimiento, asociado al envejecimiento poblacional y al aumento de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. En España, se estima que aproximadamente el 15% de la población adulta tiene algún grado de daño renal, aunque muchos casos permanecen sin diagnóstico, como se ha apuntado.

Conscientes de esta realidad, los profesionales de Nefrología del Hospital de Jerez impulsan este programa con el propósito de "empoderar" a los pacientes y dotarlos de herramientas que les permitan comprender mejor su enfermedad, participar activamente en su tratamiento y mejorar su bienestar físico y emocional.

Para ello, esta escuela reúne a especialistas de Nefrología, Enfermería, Psicología y Nutrición, junto con personas que comparten su experiencia de vida con la enfermedad, generando un entorno de comprensión y confianza.

Durante las sesiones, la información "profesional y cercana" se combina con el intercambio de experiencias entre pacientes, lo que ayuda a afrontar el diagnóstico con más serenidad y conocimiento, promoviendo la toma de decisiones informadas y una mayor adaptación a los cambios que implica la enfermedad.

Con iniciativas como ésta, la Unidad de Enfermedad Renal Crónica Avanzada del Hospital de Jerez ha mostrado su compromiso con el impulso de un modelo de atención centrado en el paciente, donde "la educación, la empatía y el trabajo en equipo son pilares fundamentales para mejorar la salud y el bienestar de quienes conviven con la enfermedad renal".