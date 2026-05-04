El perfil del contratante publica la adjudicación del mantenimiento de los trenes del Trambahía en Cádiz

Archivo - Trenes del Trambahía en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 4 May. (EUROPA PRESS) -

El perfil del contratante de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ha publicado la resolución de la adjudicación a CAF del nuevo contrato de mantenimiento integral de los siete trenes de la flota del Tranvía de la Bahía de Cádiz (Trambahía) por un periodo de vigencia de cinco años.

Según ha explicado la Junta en una nota, el contrato atiende las necesidades de una flota de trenes "muy singular", ya que circulan tanto por la vía de la plataforma tranviaria entre Chiclana de la Frontera y San Fernando, como por la vía ferroviaria estatal que prolonga su recorrido hasta Cádiz capital.

Este contrato, cuyo gasto se eleva a 12.832.689 euros, constituye el principal contrato, por montante económico y técnico, de la renovación de los diferentes mantenimientos del Trambahía, ya que resulta esencial para la prestación de su servicio comercial.

Este mantenimiento sustituirá al contrato vigente, que se encontraba próximo a expirar. El alcance del contrato incluye el suministro de piezas y elementos para las reposiciones o sustituciones, el denominado mantenimiento ordinario, conforme a lo dispuesto en el plan de mantenimiento, así como el mantenimiento correctivo de los trenes por factores ajenos a la explotación (accidentes, vandalismo o fenómenos meteorológicos), o el torneado correctivo de los bogies (ruedas del tren) por causas ajenas al desgaste normal.

Igualmente, la conservación de los trenes requerirá, conforme al pliego del contrato, de un mantenimiento modificativo, por petición expresa de la Agencia de Obra Pública, con el objetivo de introducir mejoras y modificaciones de pequeña magnitud en los trenes. También contempla la asistencia en vía de las unidades del material móvil para la resolución de incidencias, o el mantenimiento de ciclo largo, vinculado la resolución del desgaste de piezas que cumplan su plazo de caducidad.

El valor económico de este contrato de mantenimiento, según ha indicado la Junta, refleja la especificidad de los trenes del Trambahía, únicos en España, al tratarse de un híbrido entre tranvía urbano y tren de cercanías, también conocido como tren tranvía, que en la vía ferroviaria de interés general del Estado, entre el apeadero de Río Arillo (última parada en San Fernando) y la estación de ferrocarriles término de Cádiz (Plaza de Sevilla), circula de manera simultánea junto a trenes convencionales (cercanías y Media Distancia) o trenes de altas prestaciones para larga distancia (tipo Alvia).

Las unidades del Trambahía, fabricados por CAF y homologados por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, constituyen un diseño exclusivo para adaptarse a la dualidad de este ferrocarril metropolitano, consistente en circular por trazado tranviario y trazado ferroviario, ha señalado la Junta, que ha indicado que se trata de un tren bitensión para adecuarse a la diferente corriente eléctrica para circular por vía tranviaria y vía ferroviaria, y con dobles puertas para garantiza así la accesibilidad en andén tranviario y andén ferroviario, entre otras singularidades.