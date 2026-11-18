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CÁDIZ 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto FASEa-C (Farmacéuticos Sumando al Equipo en el Seguimiento asistencial de Crónicos), implantado en cuatro centros de salud del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste (Cádiz) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha sido distinguido con uno de los premios en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (Sefap), celebrado recientemente en Oviedo.

Según ha indicado la Junta en una nota, el proyecto propone un nuevo modelo de atención al paciente crónico polimedicado mediante la integración de una consulta clínica presencial del farmacéutico de Atención Primaria, dentro de un circuito asistencial multidisciplinar en el centro de salud.

Su finalidad es evaluar la viabilidad y efectividad de este modelo sobre los resultados en salud, la seguridad de los tratamientos, la reducción de la carga farmacoterapéutica innecesaria y la calidad de vida de los pacientes, así como su eficiencia en términos de utilización de recursos sanitarios y costes asistenciales.

Este reconocimiento pone en valor una iniciativa de investigación liderada por farmacéuticos de Atención Primaria, que obtuvo financiación competitiva en 2023 a través de la convocatoria para la realización de proyectos de investigación e innovación en el ámbito de la Atención Primaria, Hospitales Comarcales y Centros de Alta Resolución, promovida por la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.

FASEa-C comenzó su implantación en el año 2024 en el Centro de Salud Algeciras Sur-Saladillo, extendiéndose posteriormente de forma progresiva a otros tres centros de salud de esta Área Sanitaria, como son Algeciras Centro, Algeciras Norte y Los Barrios.

Desde su inicio, la iniciativa se ha desarrollado mediante un trabajo multidisciplinar liderado por farmacéuticos de Atención Primaria, en colaboración con médicos de familia, trabajadores sociales y enfermeras, incluyendo enfermeras de familia, gestoras de casos y comunitarias. También contempla la coordinación con profesionales hospitalarios y del laboratorio clínico, favoreciendo la continuidad asistencial.

El modelo permite abordar de forma integral las necesidades de los pacientes crónicos polimedicados, incorporando la revisión estructurada de la medicación centrada en la persona, la entrevista clínica presencial y la toma de decisiones compartida entre el paciente y los profesionales implicados.

Actualmente, tres farmacéuticos de Atención Primaria desarrollan actividad clínica presencial en estos centros sanitarios, aunque en el proyecto están implicados un total de 30 profesionales.

Los resultados de la fase inicial, publicados en 2026 en la revista científica Atención Primaria, han puesto de manifiesto la viabilidad organizativa del modelo y su elevada aceptación entre profesionales y pacientes.

Y es que, durante esta etapa se atendieron 160 pacientes crónicos polimedicados y el 67% de las recomendaciones farmacoterapéuticas fueron aceptadas por los médicos de familia. Además, la satisfacción de los pacientes fue especialmente destacada, ya que el 96% recomendaría la consulta farmacéutica, como ha resaltado la Junta.

A juicio de los profesionales, estos resultados respaldan la continuidad de la iniciativa y el desarrollo de nuevas fases de investigación para determinar su impacto clínico, económico y sobre la calidad de vida de los pacientes.

Así, han destacado que el reconocimiento obtenido en Oviedo supone un respaldo al trabajo multidisciplinar impulsado desde Atención Primaria y "un estímulo" para continuar investigando modelos asistenciales centrados en el paciente, que mejoren la seguridad de los tratamientos, la calidad de vida y la utilización eficiente de los recursos del sistema sanitario público.

FASEa-C constituye una de las líneas de investigación del recientemente creado Grupo de Investigación en Cronicidad, Continuidad y Calidad Asistencial en la Provincia de Cádiz (CroniCA, IN59), integrado en el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica).

Este grupo, de carácter multidisciplinar y eminentemente asistencial, está formado mayoritariamente por profesionales de Atención Primaria del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste. Su actividad se orienta a generar evidencia científica sobre nuevos modelos de atención integrada, optimización de los tratamientos, continuidad asistencial y mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas.

Está liderado por María Isabel Méndez, farmacéutica de Atención Primaria, investigadora principal de FASEa-C y responsable del grupo, junto con Yolanda Morcillo, enfermera gestora de casos del Centro de Salud Algeciras Centro, como coinvestigadora responsable.

En esta nueva etapa se prepara la ampliación del proyecto a otras áreas sanitarias de la provincia de Cádiz, entre ellas al Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda y el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, con el objetivo de evaluar su implantación y resultados en diferentes entornos asistenciales.

Esta evolución se dará a conocer próximamente en la I Jornada FASEa-C, dedicada a la atención al paciente crónico polimedicado, en proyección desde principios de este año y que se concebirá como un espacio de encuentro entre profesionales y pacientes para compartir la experiencia desarrollada y promover su implantación en otros centros de la provincia.