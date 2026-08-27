Prohibido el baño en cinco playas de Cádiz al detectarse bacterias en el agua

Archivo - Playa de Fuentebravía en El Puerto. ARCHIVO. - PATRONATO DE TURISMO - Archivo

CÁDIZ 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz ha decretado la prohibición del baño en cinco playas de la provincia de Cádiz tras detectarse en la analítica rutinaria de control de las aguas de baño una concentración de los parámetros microbiológicos superiores a lo establecido para garantizar la calidad de las aguas de baño y, por tanto, pueden suponer un riesgo para la salud de los bañistas.

En concreto, la Junta ha detallado que se ha establecido esta prohibición en las playas Aculadero-Puerto Sherry y Aculadero, en el término municipal de El Puerto de Santa María; Micaela, en Chipiona; La Cachucha, en Puerto Real; y Punta Candor, en Rota.

En concreto, en las playas Aculadero-Puerto Sherry, La Cachucha y Micaela se han excedido los niveles de Escherichia coli (E.coli) y de enterococos, en Fuentebravía los niveles de enterococos intestinales son superiores a los establecidos por la ley, y en Punta Candor se trata exclusivamente de E.coli.

La delegada territorial ha trasladado esta decisión, adoptada para la protección de la salud de los bañistas, al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para que señalice la prohibición del baño en las inmediaciones de la zona afectada, así como mantener esta señalización hasta que se comunique por parte de Sanidad la desaparición del riesgo sanitario.

También se ha pedido que faciliten a los usuarios de las aguas de baño la información de las causas que han originado esta situación y adopten las medidas correctoras necesarias para establecer los niveles habituales de concentración de los parámetros microbiológicos alterados.

La Delegación Territorial ha tomado nuevas muestras del agua de estas playas al objeto de observar la evolución de la contaminación existentes y ha señalado que procederá a revocar esta prohibición de baño cuando los valores de los parámetros indiquen que ya no existe riesgo sanitario para el baño y se hayan subsanado las causas que lo han motivado.

El Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño de la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias emite quincenalmente, durante la temporada alta de baño, del 1 de junio al 30 de septiembre, un informe sobre las aguas de las 304 zonas de baño de Andalucía, 278 marítimas y 26 continentales.