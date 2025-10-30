La provincia de Cádiz cuenta con 19 espectáculos de la Red Andaluza de Teatros Públicos durante el mes de noviembre

Imagen de una de las obras de teatro orgnaizado por la Red Andaluza de Teatros Públicos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos, programa impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en colaboración con los ayuntamientos adheridos, ha ampliado su programación en la provincia de Cádiz durante el último trimestre del año y en el mes de noviembre se podrán disfrutar de un total de 19 espectáculos.

En una nota, ha indicado que con ello reafirma su papel como herramienta esencial para la difusión de las artes escénicas y musicales en todo el territorio andaluz. Así, durante el mes de noviembre, el público podrá disfrutar de una amplia y variada oferta que recorrerá diferentes municipios adheridos a la Red.

La programación se abrirá el 1 de noviembre en Arcos de la Frontera con 'La Ilusa', de Paula Bilá y Joan Masana. El calendario continúa el 7 de noviembre de 2025 en Jerez de la Frontera con 'Bach & Piazzolla', interpretado por Claudio Constantini, el domingo 16 se podrá disfrutar 'Wellcome & Sorry', de Ganso & cía, y para cerrar el calendario en este municipio el 27 Producciones Yllana representarán 'Maestrissimo'.

En Villamartín el día 7 la compañía de daniDanielo llevará al escenario 'Arena Roja', mientras que el viernes 21 Producciones Yllana estarán con su producción 'Far West', y el día 28, la Compañía Artística Ángeles Rusó con 'Toro'. Por su parte, Conil de la Frontera acogerá el espectáculo de 'Ikun la Princesa del agua', de Petit Teatro, y el viernes 21, La Bejazz Flamenco-Jazz tocará 'Tierra de Luz'. Además, el día 8 de noviembre, BricAbrac Teatro llevará hasta Guadalcacín su trabajo 'Don Quijote Nómada', y el 15, Los Absurdos Teatro interpretarán 'Von Lustig, El hombre que vendió la Torre Eiffel'.

El programa contempla el día 14 en La Línea de la Concepción la representación de 'Mimenko' de Mimenko y este mismo día en Rota, se podrá ver 'La camisa del hombre feliz' de Zum Zum Teatre y el 29 de noviembre 'El bar nuestro de cada día', de Chipi La Canalla. Y el día 15 en Tarifa estará Gero Domínguez con 'El Primer Círculo'.

El programa educativo Abecedaria también estará presente este mes en la provincia de Cádiz con 'Cateura', de Alas Circo Teatro el 11 de noviembre en El Puerto de Santa María mientras que Chicharrón Circo Flamenco representará 'Empaque' el día 12 en Conil de Conil de la Frontera.

La Red Andaluza de Teatros Públicos sumará 51 funciones adicionales en el conjunto de Andalucía, siete de ellas en Cádiz, el último trimestre del año. Este incremento, que supone un 19,38% más de presupuesto refuerza la presencia de espectáculos en los municipios y garantiza el acceso de la ciudadanía a una programación cultural diversa y de calidad.