La provincia de Cádiz organiza diversas actividades para concienciar sobre los riesgos del tabaquismo

Actividad en La Línea para concienciar sobre los riesgos del tabaquismo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los diferentes distritos sanitarios de la provincia de Cádiz con los profesionales de atención primaria y hospitalaria dedicarán toda esta semana a concienciar sobre los riesgos del tabaquismo en cualquiera de sus formas, con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco el próximo 31 de mayo. El lema elegido para este año por Organización Mundial de la Salud (OMS) es 'Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina'.

Así, según ha explicado la Junta en una nota, entre otras iniciativas, desde el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda se montarán diversas mesas informativas, tanto en los propios centros de salud como en otros espacios, como este martes en la calle Ancha de la capital gaditana (de 10 a 13 horas) o el viernes 29 en la Plaza del Rey de San Fernando.

A través de la Enfermería Referente de Centros Educativos, organizarán actividades de prevención entre alumnado de Cádiz, Chiclana, El Puerto, Alcalá de los Gazules, Vejer y Barbate. Por su parte, la Enfermería Familiar y Comunitaria ha organizado diversas caminatas saludables y marchas sin humo en Cádiz y Puerto Real (el viernes 29), El Puerto (jueves 28) y Medina (martes 26).

Por su parte, el Hospital Universitario de Puerto Real dispondrá el viernes 29 una mesa informativa en el hall principal, de 10 a 13 horas, con información sobre prevención del tabaquismo y los riesgos del vapeo; medición con cooxímetro; test de dependencia a la nicotina; intercambio de cigarrillos y vapeadores por fruta; y un juego participativo, en el que las personas girarán una ruleta digital y responderán si las frases que aparecen sobre tabaco y vapeo son mito o realidad.

El objetivo de esta iniciativa, en la que participan los servicios de Salud Mental y Pediatría, es sensibilizar a pacientes, familiares y profesionales sobre los riesgos del tabaco, los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de vapeo, promoviendo hábitos de vida saludables de una forma informativa, visual y participativa.

Por su parte, el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este ha organizado varias acciones: mesas informativas durante toda esta semana en los centros de salud, dinamizadas por la Enfermería Familiar y Comunitaria y los profesionales referentes del Programa de Atención al Tabaquismo en Atención Primaria; una campaña de difusión dirigida al tejido asociativo de la zona de influencia del Área, a través de la trabajadora social referente de participación ciudadana; y diversas actuaciones en centros educativos (de Jimena, Castellar, San Martín del Tesorillo, San Roque y La Línea).

Además, este lunes, se ha celebrado en la zona centro de La Línea, en colaboración con el Ayuntamiento, un circuito educativo y participativo orientado a la prevención del consumo de tabaco y dispositivos de vapeo con el objetivo de sensibilizar sobre sus riesgos, desmontar mitos asociados a su consumo y promover hábitos de vida saludables mediante actividades dinámicas y reflexivas. Para ello, se ha contado con la Enfermería Familiar y Comunitaria, incluidas residentes, y el Colegio Oficial de Farmacéuticos.

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra también ha organizado para el próximo viernes 29 una caminata saludable bajo el lema 'Camina, desconecta y respira sin humo'. La salida será a las 9.00 horas desde los centros de salud de Jerez Sur, San Benito, Madre de Dios o La Milagrosa y se llegará a la Laguna de Torrox o a la Pradera de Chapín.

En Ubrique, a través de su centro de salud, se desarrollarán varias actuaciones durante el mes de mayo. Así, el 28 de mayo se instalará una mesa informativa a las puertas del centro de salud y el 29 de mayo se impartirán talleres en centros educativos de la localidad con la participación de las enfermeras referentes, fisioterapeutas y la Enfermería Familiar y Comunitaria.

También habrá mesas informativas esta semana en Sanlúcar (Plaza del Ayuntamiento), Chipiona, Alcalá del Valle, y, en Jerez, en los centros de salud, en La Serrana y Jerez Centro, así como en el Hospital Universitario. Por su parte, profesionales de San Benito impartirán un taller sobre tabaquismo en el albergue municipal de Jerez y en Trebujena se desarrollarán talleres dirigidos a alumnado centrados en el tabaquismo pasivo y los riesgos asociados al uso de vapeadores.

Finalmente, en Chipiona, las Enfermeras Referentes de Centros Educativos y las Enfermeras Familiares y Comunitarias coordinarán una iniciativa en colaboración con asociaciones y centros de Educación Primaria y Secundaria de la localidad. La actividad consiste en la elaboración de manualidades y carteles inspirados en el lema oficial de la OMS para este año y las obras seleccionadas formarán parte de una exposición conjunta que se inaugurará el 29 de mayo en los dos centros de Atención Primaria chipioneros.