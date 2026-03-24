El Puerto acoge este miércoles la entrega de los V Premios Taurinos de la Delegación de la Junta en Cádiz

Archivo - Premiados en los IV Premios Taurinos de la Provincia. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María acogerá este miércoles 25 de marzo el acto de entrega de los V Premios Taurinos de la Delegación de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, que comenzará a las 20,00 horas.

El jurado de estos Premios consideró como la mejor faena de la temporada en la provincia de Cádiz la que llevó a cabo Morante de la Puebla con el cuarto toro de la tarde en la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera el pasado 23 de mayo, ha recordado la Junta en una nota.

Asimismo, en este acto se entregarán galardones a la ganadería de Núñez del Cuvillo, a Ignacio Candelas como mejor novillero con picadores de la temporada en la provincia, y a Manuel Rodríguez 'Mambrú' como mejor subalterno. Por su parte, la Peña Taurina Francisco Montes 'Paquiro', de Chiclana de la Frontera, ha obtenido el Premio a la Promoción, Difusión y Defensa de la Tauromaquia.

El jurado concedió además por unanimidad una mención especial al diestro gaditano David Galván, en reconocimiento a la "extraordinaria temporada realizada".

El fallo fue emitido tras valorar todos los festejos celebrados durante la temporada en la provincia de Cádiz, tras un total de 16 corridas de toros, celebradas en El Puerto de Santa María, Algeciras, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa, Ubrique y San Roque.

En cuanto a las corridas de rejones, se celebraron un total de tres, con una cada una en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Sanlúcar. También se contabilizaron siete novilladas con picadores, celebradas en El Puerto de Santa María, La Línea de la Concepción, Jerez, Sanlúcar, Ubrique y El Bosque. Además, tuvieron lugar tres espectáculos mixtos en Los Barrios, La Línea de la Concepción y Villamartín.

MEMORIA ANUAL TAURINA 2025

En el acto de entrega de premios también se dará a conocer la Memoria Anual Taurina correspondiente al año 2025, cuyo objetivo es poner a disposición de aficionados, profesionales y estudiosos un documento que refleje los datos más relevantes de los diferentes espectáculos taurinos celebrados en la provincia gaditana, con un amplio reportaje fotográfico y estadístico.

Los 94 festejos taurinos celebrados en 2025 constituyen una cifra "satisfactoria", similar a la de los últimos años y muy cercana a la registrada en 2010. Este volumen "evidencia el buen momento que vive la tauromaquia en la provincia", siendo 2025 la quinta mejor temporada en número de festejos desde el inicio de los registros, como se ha apuntado.

En términos similares se sitúan las cifras relativas a corridas de toros, con 16 autorizadas, manteniéndose en un umbral estable desde la temporada 2013.

Una parte fundamental de la labor de fomento y difusión de la tauromaquia ha recaído en las escuelas taurinas de la provincia de Cádiz, que han gozado de un protagonismo destacado a nivel andaluz, no solo por su número, sino por constituir "una sólida cantera de jóvenes toreros", muchos de los cuales forman ya parte del escalafón profesional.

Durante la temporada se produjeron dos indultos en plazas gaditanas y se cortaron un total de 20 rabos, destacando las 61 orejas obtenidas en festejos celebrados en plazas de segunda categoría.

Los profesionales con mayor número de actuaciones fueron Morante de la Puebla, con cinco tardes; Alejandro Talavante, con cuatro; Roca Rey, Manuel Escribano y David Galván, con tres; y con dos actuaciones José María Manzanares, Miguel Ángel Perera, Pablo Aguado y Juan Ortega.