La Real Escuela de Arte Ecuestre en Jerez celebra el Concurso Internacional de Equitación de Trabajo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, acogerá del 12 al 14 de septiembre el Concurso Internacional WAWE, Concurso Nacional y Campeonato de Andalucía de Equitación de Trabajo.

Según ha explicado la Junta en una nota, el concurso contará con la presencia de un total de 54 binomios procedentes de nueve países, como Australia, Alemania, Portugal, Canadá, Francia, Colombia, Suecia, Inglaterra y España. Asimismo, compitiendo en el Nacional, cinco serán las comunidades autónomas presentes: Aragón, Murcia, Castilla - La Mancha, Extremadura y Andalucía.

En este sentido, ha señalado que dos de ellos representarán a la Real Escuela. Así, el componente del equipo nacional y entrenador del equipo Junior y Young Rider por la Real Federación Hípica Española, Juan José Verdugo, competirá con tres caballos Pura Raza Española y en nivel iniciados, lo hará con la yegua del hierro de la Real Escuela, Kabila, en nivel intermedio con Inocente XIX, propiedad de la Institución.

Por su parte, el alumno de la Real Escuela, Joan Crespo, que ha competido recientemente en el Campeonato de Europa celebrado en la ciudad francesa de Les Herbiers, obteniendo medalla de plata por equipos, va a participar en esta ocasión con el caballo de la institución 'Capitán' en la categoría de Young Rider.

Esta disciplina, que puede ser definida como el proceso de adiestramiento que recibe un caballo con el objeto de potenciar sus habilidades y adquirir las destrezas necesarias para el trabajo con el ganado, celebrará esos días las pruebas de Doma, Manejabilidad y Velocidad en los cinco niveles de doma de los caballos: Juveniles, Iniciados, Juniors, Intermedia y Domados.

Desde el jueves 11, con la inspección veterinaria, hasta el domingo, que se entreguen los premios sobre las 15 horas, la Real Escuela vivirá una gran actividad de pruebas que el público podrá ver con entradas cuyos precios oscilan entre los 14 y nueve euros o con abonos al precio de 35 o 20 euros.

Además, el viernes 12, toda aquella persona que lo desee también podrá disfrutar del espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces'", que tendrá lugar a las 12,00 horas en el picadero 'Álvaro Domecq' y que estará dedicado al Día Europeo del Caballo.

"Estamos orgullosos de ser sede y referente de las más importantes competiciones ecuestres tanto a nivel nacional e internacional y, desde aquí, queremos mostrar nuestro apoyo a esta disciplina que va adquiriendo cada vez más relevancia en España", ha manifestado Rafael Olvera, director de la Real Escuela, que ha señalado que este concurso será la antesala del Campeonato del Mundo de Equitación de Trabajo, uno de los eventos internacionales más importantes de esta disciplina y que se celebrará en las instalaciones de la Real Escuela el próximo año 2026.