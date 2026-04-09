La Red Andaluza de Teatros Públicos lleva propuestas de teatro, danza, circo y música a seis municipios de Cádiz

Archivo - Entrada del Teatro Pedro Muñoz Seca en El Puerto de Santa María (Cádiz). - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos ha programado en colaboración con los ayuntamientos de San Roque, Tarifa, El Puerto de Santa María, Guadalcacín, Conil de la Frontera y Puerto Real un total de 13 funciones de teatro, danza, música y circo en la provincia de Cádiz hasta el 30 de abril.

La iniciativa, de la Consejería de Cultura, tiene como objetivo generar nuevos públicos para las artes escénicas y reforzar el tejido profesional del sector, ha indicado la Junta en una nota.

De las funciones previstas, cuatro se integran en el programa Abecedaria, destinado específicamente a público escolar. Esta programación comenzará el 14 de abril en Tarifa con 'Generación Z-Surfeando la herencia', de la compañía Roseta Plasencia, una propuesta escénica que reflexiona sobre la transmisión cultural entre generaciones.

El circuito escolar de Abecedaria continuará el 21 de abril también en Tarifa con 'Yee-Haw!', de La Banda de Otro, un espectáculo de circo contemporáneo con elementos de humor y música en directo; y el 23 de abril en Conil con 'Memorias de Trapo', de La Mona Danza, una pieza de danza contemporánea que aborda la memoria y las emociones a través del movimiento.

Cerrará esta programación para centros educativos 'El Mágico Planeta de los Instrumentos Insólitos', de Fetén Fetén, el 30 de abril en El Puerto de Santa María, un espectáculo musical basado en la experimentación con instrumentos no convencionales.

En cuanto a la programación dirigida a público general, San Roque acogerá el 10 de abril 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', de La Zaranda, una propuesta teatral de la reconocida compañía andaluza caracterizada por su lenguaje escénico propio. El municipio da comienzo con esta producción a la séptima edición del Festival de Teatro Juan Luis Galiardo.

En este mismo municipio se representará el 19 de abril 'WC', de David Cebrián, un espectáculo de carácter contemporáneo.

El 17 de abril, El Puerto de Santa María acogerá el concierto 'El jardín del amor: Barbara Strozzi y la feminidad en los afectos', de Dolci Affetti, centrado en un repertorio barroco; y el 19 de abril, 'Viaje al planeta de todo es posible', de Índigo Teatro, dirigido a público familiar.

Guadalcacín concentrará varias actuaciones el 18 y 19 de abril, con 'Inés de Ulloa', de Jóvenes Clásicos, y 'Ungravity Circus', espectáculo de circo contemporáneo.

Por su parte, Puerto Real acogerá el 24 de abril 'Nevenka', de Histrión Teatro, un montaje teatral reconocido como Premio Especial del Jurado en la Feria de Teatro en el Sur y con el Lorca a Mejor Intérprete Femenina para Gema Matarranz y Mejor Intérprete Masculino para Ales Furundarena.

Ese mismo día, Tarifa será escenario de 'Homo Faber', de Danza y Psicología, una coreografía de danza contemporánea, mientras que el 25 de abril acogerá el concierto 'Aromas del Sur Cuarteto', de Diego Valdivia.