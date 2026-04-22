Residentes de Bahía de Cádiz y La Janda comparten experiencia formativa en Urgencias de Atención Primaria

Jornada de residentes sobre los Servicios de Urgencias de Atención Primaria. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo ha acogido la decimocuarta edición de la Jornada del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda en la que residentes, de las especialidades de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria en su último año, presentan una sesión clínica sobre un caso atendido durante su estancia formativa en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).

Según ha indicado la Junta en una nota, la delegada territorial de Sanidad, Eva Pajares, ha sido la encargada de presentar esta cita ya tradicional, junto a la directora gerente del distrito, Sira Morales, y resto de equipo directivo, así como Isabel Bermúdez, jefa de Estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria y responsable de la Unidad de Formación Continuada.

Asimismo, ha señalado que el objetivo de estas jornadas es exponer algún caso atendido en el centro de salud, en el SUAP (preferentemente), o recibido en un hospital, que haya presentado un interés especial, bien por el abordaje del mismo, por las actuaciones que se realizaron, incidentes críticos, originalidad del caso, o por lo novedoso en su tratamiento.

Sobre cada exposición, se evalúa y reflexiona acerca del manejo y tratamiento de situaciones de urgencia y emergencia extrahospitalaria, a la luz de la mejor evidencia disponible, como parte esencial de la formación de los residentes. Todos los casos, revisiones y/o comunicaciones las realizan, en esta edición, un total de 32 residentes, por parejas, y para su exposición disponen de diez minutos.

Las 16 sesiones presentadas son evaluadas entre los propios residentes y por algunos responsables de los SUAP y de la Unidad Docente. El caso que sea considerado el mejor, según unos criterios previamente establecidos (calidad de la exposición, interés del caso y rigor científico), se expondrá en la tradicional Jornada Provincial de Investigación que anualmente celebra la Unidad Docente del Distrito, que será el próximo 5 de mayo en la Facultad de Medicina de Cádiz.

El programa de la jornada se configura alrededor de la exposición de casos clínicos que abordan cuestiones tan variadas como la disnea súbita tras procedimiento urológico; el manejo de la taquicardia ventricular con pulso; la somatostatina precoz; una PCR extrahospitalaria compleja; politraumas; infartos; manejo de la hipotermia; ictus; del vértigo; el abordaje del bajo nivel de consciencia; o casos concretos como la atención urgente a una niña tras caer de un caballo.