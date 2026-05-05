Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria en Cádiz presentan sus proyectos en una jornada de investigación

Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 54 residentes de Medicina Familiar y Comunitaria de la provincia de Cádiz que finalizan este año su especialidad han participado en las Jornadas Provinciales de Investigación destinadas a este colectivo, destinada a que los residentes presenten los resultados de los proyectos de investigación que han desarrollado a lo largo de su periodo formativo.

Según ha indicado la Junta en una nota, el encuentro está impulsado por el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda y alcanza este año su duodécima edición, estando respaldada por la gerente del Distrito, Sira Morales, su jefa de Estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria y responsable de la Unidad de Formación Continuada, Isabel Bermúdez, el subdirector médico del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, Enrique Sánchez, y el decano de la Facultad de Medicina, Manuel Rosety.

Asimismo, ha señalado que actualmente en la provincia de Cádiz existen cuatro Unidades Docentes de Atención Familiar y Comunitaria: la del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda y las de las áreas de gestión sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, Campo de Gibraltar Este y Oeste.

Los médicos residentes de estas cuatro unidades tienen un periodo de formación de cuatro años y este año finalizan su especialidad 54 residentes de Medicina Familiar y Comunitaria: 24 adscritos al Distrito Bahía de Cádiz-La Janda, 14 al Área de Jerez, Costa Noroeste Sierra, siete al Campo de Gibraltar Este y nueve al Campo de Gibraltar Oeste.

La Junta ha indicado que los trabajos que los especialistas traen a estas jornadas están muy relacionados con la realidad asistencial de la Atención Primaria y su reflejo en las necesidades de salud de la población. En esta ocasión, se presentan 17 proyectos que abordan temas como los procesos de incapacidad temporal; el impacto en la salud de mujeres con fibromialgia; los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos en entornos urbanos versus entornos rurales; el análisis de pacientes con hombro doloroso; el control de factores de riesgo cardiovascular tras eventos agudos; la soledad percibida en mayores; y el hipotiroidismo y su asociación con enfermedades autoinmunes.

También se exponen cuestiones como la validación de escalas de severidad cardiorrespiratoria mediante ecografía; la sobrecarga del cuidador de pacientes en cuidados paliativos; la comparación de resultados diagnósticos mediante ecografía realizada en entorno hospitalario versus Atención Primaria; las reacciones adversas a fármacos anticoagulantes; o los cribados comunitarios en poblaciones de riesgo frente al virus de hepatitis B y C.