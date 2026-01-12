Rota (Cádiz) se incorpora al proyecto nacional 'Impact' de medicina personalizada

Mercedes Colombo en el centro de salud de Rota. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Centro de Salud de Rota (Cádiz), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha iniciado su incorporación al proyecto 'Impact', una iniciativa de referencia a nivel nacional orientada a la implantación de la medicina personalizada y de precisión en el Sistema Nacional de Salud.

Según ha indicado la Junta en una nota, con motivo de este avance, la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha realizado una visita institucional al centro sanitario, acompañada por la delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, el alcalde de Rota, José Javier Ruiz, el gerente del Inibica, Julio Ríos, el investigador responsable del proyecto en Andalucía, Jorge Caro, y la gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, Lourdes García.

El proyecto 'Impact' es un estudio poblacional de ámbito nacional que contempla el seguimiento durante 20 años de 200.000 personas reclutadas en 51 centros de Atención Primaria de todo el territorio español. Su objetivo es analizar de forma conjunta factores biológicos, psicológicos, sociales y medioambientales que influyen en la salud y en el desarrollo de enfermedades, para que la comunidad científica pueda diseñar estrategias personalizadas de prevención, diagnóstico y tratamiento. El programa está financiado por el Instituto de Salud Carlos III y gestionado por el Centro de Investigación Biomédica en Red.

La Junta ha recordado que Andalucía lidera la red nacional del proyecto 'Impact' como la comunidad autónoma con mayor número de nodos asignados, un total de ocho, lo que refleja el "firme compromiso del sistema sanitario andaluz con la investigación en salud y el impulso de la medicina personalizada desde el ámbito de la atención primaria".

Asimismo, ha indicado que la incorporación del Centro de Salud de Rota se enmarca en el desarrollo del Nodo IMPaCT Chipiona-Rota, reforzando la capacidad de reclutamiento y ampliando la participación de la población de la Costa Noroeste en este estudio de proyección nacional.

La integración de Rota en el proyecto se produce tras la evolución positiva del reclutamiento de participantes iniciado en el Centro de Salud de Chipiona, lo que ha permitido avanzar en la consolidación de esta infraestructura de investigación en la zona. El proyecto se desarrollará con la implicación directa del equipo sanitario del Centro de Salud de Rota, en coordinación con el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, facilitando la participación activa de la ciudadanía en este estudio y garantizando una conexión directa con las necesidades específicas de la población.