El SAE lleva las gafas virtuales a la Feria de Empleo de Cruz Roja en San Fernando (Cádiz)

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, acompañada del delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez, han participado, junto a otras autoridades, en la presentación institucional de la VI Feria de Empleo Provincial de la Cruz Roja, titulada este año como 'Talentos Imparables', llevando al stand del SAE el simulador de Realidad Virtual que se emplean en los procesos de orientación.

En la presentación de la Feria, Mercedes Colombo ha resaltado la gran labor que viene realizando Cruz Roja en la provincia en los ámbitos en los que colabora, con el SAE en la orientación laboral y en otros programas a lo largo de muchos años. La delegada, según ha indicado la Junta en una nota, ha valorado las ferias de Empleo como "lugares idóneos y necesarios para orientar a jóvenes desempleados y trabajadores, universitarios o estudiantes de Ciclos de Formación y que cuentan con una formación suficiente para desarrollar un trabajo, pero desconocen cómo orientar su futuro laboral".

También ha destacado la importancia de estos eventos que "establece en muchos casos un primer acercamiento a la realidad del mercado laboral por parte de los jóvenes como demandantes de empleo, que aquí tienen la oportunidad de contactar con empresas e instituciones que pueden ayudar y orientar en la búsqueda de ese ansiado primer trabajo".

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha estado presente en esta Feria, como en otros años anteriores, ofreciendo información y asesoramiento a empresas sobre el nuevo proceso de gestión de ofertas a través de la nueva web del SAE. También ha atendido a las personas demandantes de empleo, informando y asesorando sobre el nuevo modelo de intermediación a través del uso de la web y de su App.

De la misma manera, se ha informado de la relación de ofertas de empleo más destacables publicadas en la web en Saempleo.es y se ha informado sobre la Red Eures, presentando las ofertas más significativas publicadas en la misma (https://eures.europa.eu/index_es) para personas que buscan empleo en Europa o empresas europeas que buscan profesionales en España para incorporarlos como trabajadores.

No obstante, lo más llamativo en el stand del SAE ha sido el uso del simulador de Realidad Virtual del SAE que se emplean en los procesos de orientación. Se trata de facilitar, a través del uso de gafas de realidad virtual, el entrenamiento de competencias para mejorar los resultados a la hora de encontrar un empleo, todo ello en un entorno virtual. La persona usuaria de estas gafas se enfrenta a diferentes situaciones que simulan un ejemplo real que usual en los procesos de búsqueda de empleo.