Sanidad celebra el Día del Donante de Sangre agradeciendo las 253.026 donaciones en 2025 en Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, junto a la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, partricipa en el acto de homenaje por el Día del Donante de Sangre. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha querido conmemorar el Día Mundial del Donante de Sangre agradeciendo a los donantes su generosidad y señalando que en 2025 se registraron 253.026 donaciones de sangre, de las que 28.243 correspondieron a nuevos donantes.

Además, en los primeros cinco meses del año se han alcanzado las 113.069 donaciones de sangre, lo que supone un incremento de 3.000 donaciones frente al mismo periodo del año anterior, según ha explicado el consejero en funciones, Antonio Sanz, que ha participado en el Acto homenaje del Día del Donante de Sangre celebrado en la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz.

En una nota, la Consejería ha señalado que se han registrado 18.831 donaciones de plasma durante 2025 y 8.557 en lo que va de 2026, lo que supone un 5,1% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 8.133.

"Queremos agradecer a todos los donantes su generosidad y dar la bienvenida a los 15.510 nuevos donantes que se han incorporado a la donación durante este año. Son cifras para sentirnos orgullosos", ha señalado el consejero, que ha apuntado que en Cádiz se han estrenado como donantes de sangre 1.610 personas en lo que va de año, casi un 27% más que en los primeros cinco meses del año pasado, cuando se registraron 341 personas más. "Nuestro objetivo es consolidar esta tendencia de crecimiento para que nunca falte en los hospitales andaluces el único medicamento que no puede fabricarse", ha explicado Antonio Sanz.

Durante el pasado año, los andaluces realizaron 253.026 donaciones de sangre y 18.831 de plasma gracias a 172.081 donantes, de los que 28.243 realizaron su donación por primera vez. De estas nuevas incorporaciones, cabe destacar, según la Consejería, la participación de las mujeres, que representaron la mayoría con 14.800 nuevas donantes.

A nivel provincial, se sitúa a la cabeza por población Sevilla con 57.054 donaciones de sangre y 1.355 de plasma, seguida de Málaga (42.067 sangre y 2.070 de plasma), Granada (36.138 de sangre y 5.272 de plasma) y Cádiz (29.020 de sangre y 2.027 de plasma). Les siguen Córdoba (27.368 de sangre y 1.429 de plasma), Jaén (23.302 de sangre y 2.210 de plasma), Almería (19.665 de sangre y 2.606 de plasma) y Huelva (18.412 de sangre y 1.862 de plasma).

En lo que va de 2026, con 113.069 donaciones, los datos regionales se han incrementado en 3.000 más. "El objetivo es continuar superando cifras anteriores motivando a la población para que acuda a los puntos de donación más cercanos", ha explicado Antonio Sanz.

En este sentido, ha destacado el incremento de cerca de 2.000 donaciones registradas en la provincia de Córdoba en 2026 (13.104 donaciones) frente al mismo periodo de 2025 (11.391 donaciones), así como el aumento del 69% de donantes nuevos (843 en 2025 frente a 1.425 en 2026). En Cádiz, desde enero se han realizado 11.738 donaciones de sangre, que "son 711 menos que en el mismo periodo de 2025, un 5,71%, pero estamos a tiempo de remontar", ha animado.

Antonio Sanz ha puesto en valor este dato que coincide en tiempo con la repuesta solidaria de la sociedad ante el grave accidente ferroviario ocurrido Adamuz el pasado mes de enero. "Es en momentos como ese cuando una sociedad demuestra su generosidad, su solidaridad y su fortaleza. Y animo a seguir haciéndolo para garantizar una respuesta adecuada en nuestros centros sanitarios durante los meses de verano", ha manifestado.

Sanz ha subrayado que "Andalucía requiere que en torno a 5.500 personas donen semanalmente en todo el territorio para atender las necesidades de los pacientes", y en "Cádiz son necesarias alrededor de 180 donaciones diarias para asegurar la atención sanitaria y responder a las necesidades de los hospitales". En este sentido, ha insistido en que la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa durante el verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones.

ACTOS PROVINCIALES

El Día Mundial del Donante de Sangre se ha celebrado a lo largo de toda esta semana y continuará durante la próxima con múltiples colectas masivas por las diferentes provincias, así como con actos de homenaje para poner en valor el gesto solidario de todos los andaluces que donan sangre, plasma o plaquetas para salvar vidas, como el celebrado este viernes en el Real Alcázar de Sevilla en reconocimiento a los 299 grandes donantes de la provincia.

Mantener las reservas de los centros sanitarios andaluces en un nivel adecuado para hacer frente al verano es uno de los principales objetivos de las actividades que se están organizando por toda la comunidad bajo la coordinación de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células.

En este contexto, el consejero ha querido animar a todos los andaluces y andaluzas a que participen en las colectas que se están celebrando en su ciudad, en sus pueblos, en sus barrios, "para garantizar una respuesta adecuada en los centros sanitarios durante los meses de verano". "Con la llegada de los meses de vacaciones, necesitamos seguir manteniendo se compromiso, porque la actividad asistencial no se detiene", ha subrayado.

Los centros de transfusión, tejidos y células integrados en la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células celebran el día por todo el territorio andaluz. Asó, muchos edificios emblemáticos lucirán el 14 de junio en tonalidades rojas, como el Palacio de San Telmo o el Parlamento de Andalucía, ayuntamientos de capitales andaluzas y monumentos. Además, se entregan distinciones especiales a los grandes donantes de cada provincia, y se realizarán colectas especiales como las organizadas en la Fundación Cajasol de Córdoba el 16 de junio y en la de Sevilla el 22 de junio, además de en otros espacios como hospitales y puntos habituales de donación.