Sanidad completa en Cádiz la implantación de la transfusión sanguínea aérea en emergencias

Mercedes Colombo con el equipo aéreo del 061 con base en Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La incorporación, durante este mes de julio, de concentrados de hematíes al helicóptero del 061 con base en el helipuerto del Hospital Universitario de Jerez completa en Cádiz la implantación del procedimiento de Transfusión de Componentes Sanguíneos en Emergencias Extrahospitalarias, conocido como proyecto TREX.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Cádiz, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha culminado así la puesta en marcha del servicio de transfusión de componentes sanguíneos en el ámbito extrahospitalario en la provincia, según ha indicado en una nota la Junta.

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presentado este viernes esta iniciativa en la base asistencial del equipo aéreo del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Cádiz, acompañada del director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, Francisco Pozo, la directora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, Raquel Saldaña, la gerente del Área Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, Lourdes García, y la concejal del Ayuntamiento de Jerez, Yéssica Quintero.

El equipo aéreo de emergencias sanitarias del 061 de Cádiz, integrado por personal médico y de enfermería del servicio y por personal técnico de vuelo, podrá ofrecer desde este mes de julio un tratamiento integral y precoz a pacientes con hemorragias graves y en situación de riesgo vital. La administración temprana de estos componentes sanguíneos puede resultar decisiva para salvar vidas.

En este sentido, la Junta ha indicado que los equipos aéreos del 061 de Málaga, Granada y Sevilla, donde el procedimiento TREX ya se encontraba operativo, han realizado hasta la fecha 61 transfusiones.

La implantación del proyecto TREX en Cádiz ha sido posible gracias a la colaboración del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de la provincia, el Hospital Universitario de Jerez y los profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Cádiz. Para su puesta en marcha, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, con la participación de los coordinadores y responsables del proyecto, ha formado a los profesionales adscritos al servicio de atención aérea, así como al conjunto del personal médico y de enfermería del 061.

Esta formación, según ha explicado la Junta, permite garantizar el conocimiento de los procedimientos y protocolos que deben aplicarse, así como el cumplimiento de los estrictos controles de calidad y seguridad exigidos para administrar componentes sanguíneos fuera del ámbito hospitalario. El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía y la Red Andaluza de Medicina Transfusional trabajan desde 2021 en el desarrollo del proyecto TREX.

La iniciativa comenzó a funcionar en marzo de 2022, con la incorporación de concentrados de hematíes al helicóptero del 061 de Málaga, que presta cobertura a esta provincia y a la zona occidental de Granada. Posteriormente, en 2024, el procedimiento se implantó en el helicóptero de Granada, con base en Baza, desde el que se atienden las provincias de Almería y Jaén oriental, además de la zona oriental de Granada. En 2025 se incorporó el helicóptero de Sevilla y a estas aeronaves se suman ahora los helicópteros con base en Jerez y en el aeropuerto de Córdoba.