Sanitarios de Cádiz testean una app para mejorar la autogestión de pacientes con insuficiencia cardiaca

Profesionales de la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Punta de Europa e investigadores de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cádiz en Algeciras que desarrollan una app para pacientes con insuficiencia cardiaca - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Profesionales de la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Punta de Europa están participando junto a investigadores de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cádiz en Algeciras en la validación clínica de 'mICardiApp', una aplicación móvil diseñada para mejorar la alfabetización en salud y la autogestión de pacientes con insuficiencia cardiaca, todo ello dentro de un estudio clínico aleatorizado.

El proyecto ha sido presentado al Plan Propio de Apoyo y Estímulo a la Investigación y la Transferencia y al Programa Operativo Feder Andalucía 2021-2027, logrando una muy buena aceptación y permitiendo su financiación, ha informado la Junta en una nota.

La Unidad de Cardiología del centro hospitalario algecireño ha señalado que el estudio busca validar la eficacia de la aplicación en un contexto clínico real, pero también se quiere conseguir dos objetivos fundamentales. De un lado, mejorar la calidad de vida de los pacientes, y de otro, reducir hospitalizaciones y aliviar la carga del sistema sanitario.

La insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de hospitalización en mayores de 65 años en España y responsable de casi 19.000 muertes anuales. Según la Junta, esto constituye en la actualidad uno de los problemas sanitarios "más importantes", ya que la prevalencia de insuficiencia cardíaca es del 1% o 2% en personas menores a 50 años, y aumenta progresivamente con la edad llegando a cifras de entre un 8% a 17% en mayores de 70 años.

Los programas multidisciplinares, especialmente aquellos liderados por enfermería y que facilitan un acceso más directo del paciente al sistema sanitario, permiten detectar antes las descompensaciones y ofrecer un tratamiento precoz, haciendo la atención más eficaz y cercana a la comunidad.

Sin embargo, a pesar de toda la innovación farmacéutica y un diferente enfoque desde la atención de esta población de alto riesgo, es necesario un enfoque centrado en la persona, empoderando a los pacientes para un conocimiento más profundo del problema, favoreciendo su adherencia a tratamientos y anticipando las complicaciones con un autocontrol.

Con esta iniciativa, los profesionales del Hospital Punta de Europa, en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, impulsan una transformación real de la atención sanitaria, situándose a la vanguardia de la innovación digital y ofreciendo a los pacientes herramientas que fortalecen su autonomía y mejoran su calidad de vida.