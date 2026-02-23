Sanz afirma que los galardonados con las Banderas de Andalucía en Cádiz reflejan "la mejor versión de esta tierra"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante su intervención en el acto institucional de entrega de las Banderas de Andalucía en la provincia. - NACHO FRADE / EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, acompañado por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidod este lunes en Jerez (Cádiz) el acto institucional de entrega de las Banderas de Andalucía en la provincia, subrayando que los galardonados representan "la mejor versión de esta tierra".

Sanz ha añadido que resulta "emocionante conmemorar el Día de Andalucía, de la blanca y verde, y del orgullo de ser andaluz", al tiempo que ha felicitado a los premiados, considerándolos "un ejemplo a seguir para todos los gaditanos y andaluces".

En este contexto, el consejero ha recordado también "los complicados días que nos ha tocado vivir en las últimas semanas, unos días en los que los andaluces y los gaditanos hemos dado lo mejor de todos nosotros y donde Jerez ha tenido al ayuntamiento, más que a la altura de las circunstancias", al mismo tiempo que ha enviado "un abrazo muy fuerte a todos los vecinos de Grazalema y darle las gracias por su comportamiento ejemplar".

En este sentido, Sanz ha añadido que "ya están trabajando todas las Administraciones al unísono, sumando esfuerzos, como siempre, para que el que ha sufrido los mayores efectos tenga las ayudas que le corresponden y espero que lleguen de inmediato por parte de todos". El consejero ha afirmado que "cada año, las Banderas de Andalucía nos ofrecen una oportunidad única para reconocer el talento, la entrega y el compromiso que brotan en cada rincón de esta provincia".

Estos premios, concebidos para destacar méritos, acciones y servicios excepcionales en todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica, conforman un mapa humano que refleja "la mejor versión de esta tierra y este lunes Cádiz vuelve a dar ejemplo de excelencia, ampliamente refrendada en la trayectoria de quienes reciben este merecidísimo reconocimiento", ha indicado.

Durante el acto, se han entregado diez reconocimientos a personas, colectivos y entidades por su desempeño y excelente trayectoria en diferentes sectores como ha sido el caso de la joven artista María Parrado; el novelista histórico Jesús Maeso; la Compañía de Títeres La Tía Norica; el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz; el Padre Pedro; la empresa Petaca Chico; el director científico del Inibica; Manuel Aguilar; Jerez, capital Española de la Gastronomía 2026; la Sociedad Federada de Caza El Cartucho y Mantas de Grazalema Artesanía Textil de Grazalema.

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz ha asegurado que las Banderas de Andalucía en Cádiz reconocen el "trabajo, esfuerzo, liderazgo y talento que tenemos en la provincia". "Andalucía, no camina, avanza con paso seguro y en ese avance firme, Cádiz y la provincia marcan el ritmo", ha destacado.

En este sentido, ha valorado que Cádiz es "tierra de talento, de mujeres y hombres que se superan a diario y que como ha ocurrido recientemente, somos capaces de sacar lo mejor de todos para solventar, unidos, situaciones excepcionales". Colombo ha subrayado que "este lunes se celebra mucho más que una conmemoración, se conmemora que somos una tierra que responde con coraje, que ofrece humanidad, que aportamos valores, serenidad, coordinación, trabajo y entrega".

"La provincia se viste de verde y blanco para rendir homenaje a quienes, con su esfuerzo, arte, talento y compromiso, engrandecen nuestra tierra; Cádiz y Andalucía", ha afirmado para añadir que "ese es el espíritu que hoy reconocemos en los galardonados con las Banderas de Andalucía". "En definitiva, se reconoce el potencial que tiene Cádiz en todas y cada una de sus comarcas y rincones", ha añadido.

La gala también ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, así como los delegados territoriales, junto con la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo; la vicepresidenta Primera del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre; o la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez; entre otras autoridades, así como representantes militares, sociales, empresariales, de los medios de comunicación y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.