Las seis líneas de inspección de la ITV de Algeciras entran en funcionamiento tras obras de reforma integral

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en una visita técnica a la estación ITV de Algeciras (Cádiz), junto al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha realizado una visita técnica a la estación ITV de Algeciras (Cádiz), que desde este martes 24 de marzo está operativa al 100% con sus seis líneas de inspección tras culminar una reforma integral que va a permitir a la ciudadanía disponer de unas instalaciones más modernas, funcionales y eficientes.

En la reforma, se ha llevado a cabo la ampliación del número de líneas y su equipamiento, pasando de cinco a seis líneas de inspección, así como la adecuación completa de la nave y la construcción de un nuevo edificio de oficinas, como ha detallado la Junta en una nota.

Asimismo, se ha ejecutado la reurbanización de la parcela, optimizando los flujos de circulación de vehículos, la disposición de las plazas de aparcamiento y facilitando el acceso a los puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La ITV dispone a partir de este martes con cuatro líneas para vehículos ligeros y dos universales, especialmente para camiones, además de una línea específica para ciclomotores y motocicletas, lo que permitirá alcanzar una capacidad de hasta 160.000 inspecciones anuales y atender la creciente demanda del servicio en el Campo de Gibraltar, que actualmente llega a las 100.000 inspecciones anuales.

La ejecución de las obras se ha realizado de forma escalonada, de modo que la estación ha mantenido operativas varias líneas de inspección durante todo el proceso para garantizar en todo momento la continuidad del servicio.

La estación ITV de Algeciras es, después de la de Jerez, la que más inspecciones realiza en la provincia de Cádiz y cuenta con una plantilla de 40 trabajadores. Durante 2025, realizó 111.353 primeras inspecciones, lo que supone un incremento del 9,55% respecto a 2024, ejercicio en el que se registraron 101.642 inspecciones. De este total, 27.244 inspecciones resultaron desfavorables, con un 24% de vehículos que no lograron superar la ITV a la primera.

A las inspecciones antes citadas hay que añadir 27.147 segundas o sucesivas realizadas como consecuencia de no haber superado de forma favorable la primera inspección. Esto hace un total de 138.500 inspecciones realizadas durante el año pasado en la estación algecireña.

Para la Junta, estos datos consolidan a la estación como "referente provincial" en capacidad inspectora, en un contexto de crecimiento sostenido del parque móvil en el Campo de Gibraltar y su entorno de influencia.

El consejero ha realizado esta visita junto al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, el director gerente de Veiasa, Alfonso Lucio-Villegas, el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros Rodríguez, y la delegada territorial de la Consejería en la provincia de Cádiz, Inmaculada Olivero.