El Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Puerta del Mar en Cádiz cumple 14 años con más de 5.000 intervenciones

Equipo del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebra este mes su 14 aniversario, consolidado como un "referente" en el tratamiento quirúrgico de las enfermedades torácicas en Andalucía y a nivel nacional, con un desarrollo asistencial de más de 5.000 cirugías programadas centradas en el tratamiento del cáncer de pulmón.

Según ha explicado la Junta en una nota, un salto cualitativo en el abordaje de esta enfermedad fue cuando en febrero de 2022, Cirugía Torácica puso en marcha su programa de cirugía robótica a través del sistema quirúrgico Da Vinci, la plataforma robótica avanzada para cirugía mínimamente invasiva que permite realizar intervenciones complejas con alta precisión.

En estos cuatro años de programa robótico este servicio ha organizado varios cursos de formación, con cirugías en directo retransmitidas a nivel mundial. Estas iniciativas han permitido al equipo de Cirugía Torácica adquirir experiencia en las técnicas más avanzadas, ha añadido la Junta.

Asimismo, ha afirmado que además, esta unidad se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por su activa labor docente e investigadora, incorporando técnicas quirúrgicas de vanguardia, programas de cirugía mínimamente invasiva y estrategias de mejora continua de la calidad asistencial.

Esta formación está marcada por la excelencia clínica, quirúrgica y académica, como herramienta estratégica de crecimiento y fruto de ello, el pasado año, la primera MIR en Cirugía Torácica, formada íntegramente en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, finalizó en septiembre su residencia consiguiendo los máximos galardones nacionales en su especialidad.

Este crecimiento ha permitido, sobre todo, ofrecer a los pacientes tratamientos más seguros, precisos y con una recuperación más rápida, consolidando al servicio como un centro de referencia, ha aùntado la Junta.

A juicio de Dionisio Espinosa, jefe de sección de la Unidad de Cirugía Torácica del Puerta del Mar, este aniversario "es una oportunidad para mirar atrás y valorar el camino recorrido, pero también para proyectar el futuro".

Finalmente, la Junta ha señalado que coincidiendo con este aniversario, el hospital gaditano recibió la visita de Diego González-Rivas, uno de los cirujanos torácicos más influyentes del mundo y pionero de la cirugía torácica mínimamente invasiva por vía uniportal. A lo largo de dos jornadas, González-Rivas impartió la séptima masterclass, dirigida a profesionales de la especialidad a nivel nacional e internacional, centrada en técnicas avanzadas de cirugía torácica mínimamente invasiva y en el futuro de la cirugía torácica de alta complejidad.