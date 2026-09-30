Siete municipios de la provincia de Cádiz reciben en octubre la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos

Archivo - Vista exterior de la fachada del Teatro Villamarta en Jerez de la Frontera. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos, programa de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en colaboración con los ayuntamientos, ofrece durante el mes de octubre un total de 15 funciones de música, teatro, danza y circo en siete municipios gaditanos, que son Villamartín, La Línea, Puerto Real, Jerez, Guadalcacín, Conil y Tarifa.

Según ha indicado en una nota, la programación comenzará el viernes 2 de octubre en el Teatro Municipal Manuel Fraile de Villamartín, a las 20 horas, con un montaje de música que contará con la Asociación Española del Músico Distópico, que presentará 'El pianista de la mano izquierda'.

Ese mismo día, en La Línea de la Concepción, la agrupación Jazz Word Electrónic pondrá en escena el espectáculo 'Juan Media', a las 20,30 horas en el Teatro Paseo de La Velada, mientras que el sábado 3 se podrá disfrutar de danza en Guadalcacín, donde Ana F. Melero llevará su propuesta 'Lantente', a las 19 horas en la Plaza Artesanía.

Por su parte, el segundo fin de semana comienza con Las Niñas de Cádiz, que estarán en Puerto Real el día 9, a las 19 horas, con la obra 'La reina brava', en el Teatro Principal, mientras que esa misma jornada Tarifa contará con la compañía Malaje Solo con la obra 'Tuyo Cid', a las 20 horas en el Teatro Municipal Alameda.

Ya el sábado 10 Villamartín acogerá a Laura Morales con el espectáculo 'Un dúo', a las 18 horas en los Jardines del Museo, y Las Niñas de Cádiz presentarán 'La reina brava' a las 20 horas en Tarifa. Por su parte, Jerez contará con el Cuarteto Bruma, con el montaje 'Danzas latinoamericanas' a las 20: horas en el Teatro Villamarta, mientras que La Chanca, en Conil, acogerá a Nacho Loring y su espectáculo 'Espacios' a las 20,30 horas.

Además, otra localidad, Guadalcacín, contará con la actuación de la compañía Sofía Aguilar Producciones de Arte y Producciones Circulares, con la obra de teatro 'El asesino de la regañá' a las 21 horas. Finalizará el fin de semana el domingo 11 con El Perro Producciones y 'La venganza de Don Mendo' en Jerez de la Frontera, a las 19 horas.

El sábado 17 será el municipio de Guadalcacín el que contará con la música de la artista Maui y su espectáculo 'Quererte a medias', a las 21 horas en el Teatro Municipal Julián Oslé Muñoz, mientras que el domingo 18 llega la danza a Jerez con DaTe-Danza y su propuesta 'Cuál es mi nombre', que se representará a las 18 horas en el Teatro Villamarta.

El cuarto fin de semana lo inaugura la localidad de Villamartín con la compañía Los Síndrome y su obra 'Éxito asegurado', el viernes 23 a las 20 horas en el Teatro Municipal Manuel Fraile, mientras que el sábado 24 Conil contará con música de Natalia Ruciero y su iniciativa 'Connectivity 5tet' en el Teatro La Chanca, a las 20,30 horas. Cierra Jerez de la Frontera el domingo 25 con una propuesta de circo que llevará a cabo Javier Cebrián, titulada 'WC', a las 18 horas en el Teatro Villamarta.

Por último, la compañía Saudade Música ofrecerá su espectáculo 'Exiladas. Mujeres en el arte' a las 20 horas en el Teatro Villamarta de Jerez el jueves 29 de octubre. y un día más tarde, La Línea de la Concepción acogerá una función de circo protagonizada por el clown Piero Partigianoni con su espectáculo 'Aires. Hojas al viento', que tendrá lugar a las 20,30 horas en el Teatro Paseo de La Velada.