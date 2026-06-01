Un taller forma a profesionales del 061 y de Urgencias de Atención Primaria de Cádiz en negociación frente a agresiones

Profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Cádiz y de los servicios de Urgencias de Atención Primaria en la provincia que han participado en un taller para prevenir agresiones de usuarios. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

Profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Cádiz y de los servicios de Urgencias de Atención Primaria, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), han participado en un taller de comunicación estratégica aplicada a la prevención de agresiones, una actividad formativa impartida por personal policial titulado y especializado en técnicas de negociación y comunicación.

El objetivo ha sido reforzar la capacidad de los profesionales para prevenir, afrontar y reconducir situaciones de tensión, amenazas o posibles agresiones durante el ejercicio de su actividad asistencial, ha indicado la Junta en una nota.

La formación se ha desarrollado en el mes de mayo en las instalaciones del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Cádiz, en el recinto hospitalario de Puerto Real, con la participación de 27 alumnos distribuidos en dos sesiones, una de 15 y otra de 12 profesionales.

El taller se ha dirigido especialmente a personal que trabaja en primera línea y que mantiene un contacto directo y habitual con pacientes y acompañantes, tanto en centros sanitarios como en asistencias domiciliarias o extrahospitalarias.

Impartido por profesionales de la Policía Nacional con experiencia en negociación, habilidades comunicativas y formación preventiva dirigida a distintos colectivos sociales, el curso ha buscado dotar a los participantes de herramientas para afrontar situaciones complejas derivadas de desencuentros con pacientes o acompañantes.

A través de las prácticas realizadas, se ha trabajado el desarrollo de habilidades sociales, la paciencia, la tolerancia a la frustración y la autoconfianza ante episodios de tensión que pueden prolongarse en el tiempo.

El taller se ha estructurado en un módulo teórico y otro práctico. En la parte teórica se han abordado las causas de las agresiones al personal sanitario, la personalidad y los procesos de socialización, las emociones, la crisis emocional y sus fases, así como el autocontrol emocional. También se ha profundizado en la comunicación verbal y no verbal, la negociación como vía para resolver conflictos, la empatía, la escucha activa, la influencia, la persuasión y los errores que dificultan una comunicación eficaz.

Asimismo, el programa ha incluido técnicas para mejorar la comunicación y el análisis de elementos como la entonación, el volumen, el silencio, la posición corporal, los gestos, la proximidad física y el contacto ocular. Junto a estos aspectos, se han tratado otros factores que influyen en la relación con el paciente o acompañante, como la imagen personal, el momento de la presentación y la creación de un entorno adecuado para favorecer el diálogo.

Uno de los elementos más destacados de la formación ha sido su metodología práctica, basada en ejercicios guiados inspirados en situaciones reales en las que se han producido agresiones físicas y verbales a profesionales de la comunidad sanitaria.

Los supuestos se han elaborado a partir de contextos asistenciales reales y testimonios recogidos en denuncias formuladas por las propias víctimas, lo que ha permitido aportar mayor realismo a las prácticas. Durante estos ejercicios, los docentes han interpretado el papel de pacientes agresivos, mientras que los alumnos han asumido el rol de profesionales sanitarios.

Al inicio de cada caso se ha explicado el marco situacional del supuesto y se ha ofrecido al participante un breve tiempo para planificar su estrategia comunicativa. Posteriormente, alumno y docente han desarrollado la conversación de forma improvisada, con la guía de otro formador encargado de modular la práctica y ayudar a reconducir la situación.

Tras cada ejercicio, los asistentes han realizado un análisis crítico, favorecido un aprendizaje progresivo, permitiendo que los participantes adquiriesen habilidades aplicables a situaciones reales de tensión o agresividad.

La actividad ha perseguido que los profesionales ganen en seguridad y autoconfianza en el ejercicio de sus funciones, reforzando su capacidad para afrontar situaciones difíciles desde la comunicación, el autocontrol emocional y la búsqueda de soluciones que reduzcan el riesgo de conflicto, ha indicado la Junta.

Esta acción formativa refuerza la colaboración entre el ámbito sanitario y la Policía Nacional, una cooperación "esencial" para mejorar la protección de los profesionales y garantizar una atención segura, eficaz y humanizada a la ciudadanía. Así, la formación se enmarca en las medidas de prevención y protección frente a las agresiones a profesionales de la comunidad sanitaria y en el compromiso de promover entornos de trabajo más seguros, coordinados y preparados ante situaciones complejas.