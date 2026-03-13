Un total de diez entidades de Cádiz y provincia se benefician de las ayudas destinadas al arte sacro

Archivo - Imagen de uno de los pasos de la Semana Santa de Cádiz. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez entidades de Cádiz y su provincia se han beneficiado de la última convocatoria de ayudas para la conservación-restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso, impulsadas por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Deporte, con la que se pretende estudiar, preservar y conservar los bienes culturales de carácter religioso al tratarse de un patrimonio con importantes valores culturales, históricos y artísticos.

En una nota, la Junta ha recordado que estas ayudas, que se impulsaron por primera vez en 2020, han tenido una importante repercusión en la provincia de Cádiz, donde se han destinado 315.627 euros para ejecutar actuaciones en las localidades de Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Bornos, Cádiz, Jerez de la Frontera, Olvera, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda.

Así, en el caso de Alcalá de los Gazules, se van a restaurar cuatro pinturas de arte caballete a petición de la parroquia de San Jorge, mientras que, en Alcalá del Valle, la Hermandad de Nazarenos de la Santa Vera Cruz restaurará la escultura del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

En cuanto a Bornos, la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario va a poder restaurar el retablo de Nuestra Señora del Rosario y en Cádiz son dos los proyectos que se van a llevar a cabo. De un lado, la Cofradía de Vera Cruz acometerá el Retablo de la Virgen de la Soledad mientras que la parroquia de Nuestra Señora del Rosario restaurará una saya bordada en raso verde, según ha indicado la Junta.

En lo que respecta a Jerez de la Frontera, la Diócesis acometerá trabajos en el Retablo de San Pedro, mientras que la parroquia de San Marcos restaurará el Retablo del Cristo de la Viga. En Olvera, la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación va a acometer trabajos en la Virgen de los Remedios, su Patrona, y, en cuanto a San Fernando, la Hermandad de Penitencia mejorará la imagen de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna.

Por último, en Sanlúcar de Barrameda la Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo hará trabajos en la escultura de la Virgen de los Desamparados Donantes, según ha señalado la Junta.

Por su parte, la delegada territorial de Cultura y Deporte, Tania Barcelona, ha destacado la importancia de esta nueva convocatoria de ayudas al arte sacro por tratarse de una expresión artística de primer nivel y muy identitaria de Andalucía, insistiendo en que "las entidades que cuidan del patrimonio religioso y los artesanos y oficios vinculados al arte sacro ocupan hoy el lugar que merecen en la política cultural de la Junta, contando con un apoyo institucional claro y rotundo como ejemplifican estas pioneras ayudas".