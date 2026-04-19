Voluntarios colaboran con la Junta en la limpieza del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate (Cádiz)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, junto a los voluntarios en la limpieza del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

BARBATE (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asistido este domingo en el municipio gaditano de Barbate a la ya tradicional acción de voluntariado que, una vez más, ha servido para colaborar en la limpieza del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate y en la que han participado cerca de doscientas personas, entre vecinos, cazadores y conservacionistas.

Esta intervención participativa, de carácter anual, ha sido organizada por la directiva del Club Deportivo Federado de Caza 'El Cartucho', a la que la consejera ha agradecido "su generosa implicación" en la actividad y en otras similares que constituyen "una interesante herramienta para la conservación y el desarrollo sostenible de los espacios naturales de Andalucía", ha valorado.

Según ha recogido la Junta en una nota, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas en cuanto que "fomentan la implicación de la ciudadanía y refuerzan la sensibilización ambiental", factores que considera "claves para el mantenimiento de la biodiversidad local".

Las actividades de voluntariado "generan, además, vínculos estrechos y sólidos con los espacios naturales y con el territorio en general", de tal modo que "fortalecen el compromiso con su conservación por parte de la sociedad que lo habita", ha añadido.

Acompañando a la consejera han estado el alcalde de Barbate, Miguel Molina; la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís; el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela; la directora del Parque Natural, Paloma Bordón; la delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barbate, Gemma Rivera, y el presidente del Club Deportivo Federado de Caza 'El Cartucho', José Manuel Friero.

ACUERDO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO

Esta XVIII Convivencia para la limpieza del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate ha sido liderada por El Cartucho, uno de los abanderados de la defensa del medio ambiente en el municipio de Barbate. De hecho, ha sido la primera sociedad de cazadores de Andalucía en firmar un acuerdo de custodia del territorio para conservar y gestionar un espacio protegido.

De este modo, 'El Cartucho' lleva a cabo trabajos de limpieza de material no orgánico dentro del espacio protegido, así como otras acciones de conservación y recuperación de especies de fauna y flora, retirada de aves exóticas invasoras, abastecimiento de agua en piletas y bebederos para la fauna del parque y elaboración de censos de avifauna en distintas épocas del año.

La jornada de este año ha rendido homenaje a Jesús Benítez Serván, que durante años fue guarda de esta sociedad cinegética y que falleció a finales del pasado mes de enero. Una persona muy querida por los cazadores de La Janda y que dignificó con su entrega la figura del guarda de coto de caza.

El encuentro, que ha contado además con la colaboración de los ayuntamientos de Barbate y Vejer de la Frontera, la Diputación de Cádiz y la Federación Andaluza de Caza (FAC), ha tenido como punto de partida el Área Recreativa El Jarillo, donde se han dado cita los participantes en esta cita que no solo se ha centrado en las labores de limpieza del entorno, sino también en la concienciación ambiental y la puesta en valor del patrimonio natural del municipio barbateño.

Todos los presentes se han reunido en una carpa donde se les ha suministrado el material de limpieza necesario para la actividad y se les ha distribuido en grupos a los que se ha asignado distintas zonas de actuación dentro del parque. Una vez finalizada la tarea de saneamiento y retirada de residuos, los voluntarios han podido disfrutar de una exhibición de cetrería a cargo de miembros de la FAC, un almuerzo y un sorteo de obsequios que ha puesto el broche final a una jornada que ha combinado compromiso ambiental, participación ciudadana y convivencia.

Un espacio natural con cinco ecosistemas diferentes El Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate fue declarado por la Ley 2/1989, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y posteriormente fue designada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 (ZEC).

En este Parque Natural, uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia de Cádiz, se distinguen hasta cinco ecosistemas diferentes: marino, acantilado, pinar, marismas y sistemas dunares.

Entre sus hábitats más destacados, se hallan los pinares de pino piñonero repoblados para frenar las dunas móviles, que conviven con sabinas y abundantes enebros; así como las marismas salinas que acogen poblaciones de aves acuáticas y el Tómbolo de Trafalgar, con uno de los sistemas dunares mejor conservados del litoral atlántico andaluz y enclave para especies de aves migratorias.