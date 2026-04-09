Bernal constata una "derivación de turistas" hacia Andalucía en Semana Santa a causa de la guerra en Irán

Archivo - El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha dicho este jueves que, aunque "todavía es pronto" para asegurar que la guerra en Irán esté beneficiando al turismo en Andalucía, lo cierto es que la pasada Semana Santa ha "tenido unas cifras bastante buenas, y esto ha sido debido también, en gran parte, a la derivación de turistas que tradicionalmente iban a otras zonas en el Mediterráneo, o en el Mediterráneo ampliado, como nos gusta denominarlo, y que es prácticamente la zona de Oriente Medio y del Golfo Pérsico".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha inaugurado el VIII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística, Bernal ha destacado que esos turistas, que habitualmente van a otras zonas del mencionado Mediterráneo ampliado, "han venido precisamente en estas fechas a destinos andaluces".

Ello evidencia, a juicio del consejero de Turismo, que "la seguridad es un elemento clave del modelo turístico y de la oferta turística", y se puede "decir que aquí la hemos garantizado, y no solamente me refiero a la seguridad desde el punto de vista personal, sino también a la seguridad desde el punto de vista del cumplimiento de las expectativas en todo tipo de materias, también la jurídica y de cumplimiento de las relaciones contractuales, que aquí, por supuesto, en Andalucía y en España, está garantizado".

La cuestión es que esta pasada Semana Santa, según ha subrayado Bernal, "ha tenido un comportamiento excepcional en algunos destinos", lo que se ha debido, "en gran parte, no solamente por la climatología", sino también "porque el sector turístico ha sabido afrontar también una crisis de conectividad muy importante", porque en Andalucía "tenemos un sector muy resiliente".

De hecho, según ha argumentado, "cuando se le pone el pie en el cuello" al sector turístico, "por cuestiones que no tienen que ver con su operación, como es, por ejemplo, la conectividad, que debería estar garantizada y asegurada también, pues en esos casos ha tenido que buscar otras alternativas".

De este modo, "los turistas han venido por avión, han venido por carretera", aunque "no han podido venir por tren, como nos hubiera gustado en esta ciudad particularmente", por "esa falta de conectividad", si bien "al final hemos tenido unas cifras bastante buenas", lo cual se ha debido, "en gran parte", a la citada "derivación de turistas" hacia Andalucía que habitualmente van a zonas ahora directamente afectadas por la guerra en Irán.